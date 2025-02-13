Збройні сили України провели контратаки і відбили втрачені позиції на сході України та російській території. Про це у середу повідомили ЗМІ та джерела у військах.

Тактичні успіхи українських військ порушили стратегію Кремля, який застосовує всі наявні в нього вогневі засоби і не шкодує ні людей, ні техніки для утримання загарбаних територій.

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На цій фотографії зображено в'їзний знак до міста Покровськ, що в Донецькій області, 19 листопада 2024 року. Фото: Флорент Вергнес / AFP

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У вівторок російські військові блогери підтвердили, що на Покровському напрямку – епіцентрі наступальних зусиль Кремля з початку 2024 року – українські війська просунулися більш ніж на кілометр на 8-кілометровому відтинку фронті та увірвалися в село Піщане.

Більше по темі Трохи про дипломатичні викрутаси, Курщину та обстріли Військовий кореспондент Kyiv Post Стефан Коршак про останні події в Курській області, про те, що там зараз роблять ЗСУ.

На відео, опублікованому 425-м окремим штурмовим полком «Скала», що дислокується на Покровському напрямку, видно, як його піхота за підтримки безпілотників-бомбардувальників вривається в Піщане і витісняє росіян у результаті майстерно підготовленого нічного штурму. Географічно прив’язані знімки свідчать про обережну тактику і широке використання гранат українськими штурмовиками.

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За повідомленням «Скали», двоє російських солдатів були взяті в полон, а промосковські військові блогери підтвердили втрату села. За непідтвердженими даними, підрозділи ЗСУ також зайняли два прилеглих до Піщаного села – Даченське і Водяне Друге – і закріпилися там.

Як повідомила в середу група геолокаційного моніторингу DeepState, 7-9 січня, після хвиль російських атак, Збройні сили України відійшли від Піщаного – тактично важливого населеного пункту, який контролює шляхи постачання до Покровська. Генеральний штаб ЗСУ поки не прокоментував контроль над Піщаним.

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Тим часом на заході Курської області Росії, де в результаті несподіваного наступу українських військ, розпочатого в серпні, ЗСУ відрізали значний шматок російської території з центром у місті Суджа, українські підрозділи відновили втрачені позиції західніше села Мала Локня.

Відео з безпілотника, яке у вівторок опублікували Десантно-штурмові війська ЗСУ, показало, як десятки піхотинців і до п’яти бронетранспортерів атакують позиції під вогнем російської артилерії та мінометів. Також були помічені танки, бойові машини піхоти та бойові інженерні машини. Штурм здійснювали підрозділи 82-ї десантно-штурмової бригади.

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На цій фотографії зображено зруйнований міст і пошкоджені будівлі внаслідок обстрілу в Покровську, на сході Донецької області, 15 жовтня 2024 року, на тлі російського вторгнення в Україну. Фото: Роман Пилипей / AFP

На південно-східному фланзі Курської дуги українські війська утворили клин завдовжки близько 5 кілометрів і завширшки 3 кілометри. Попередні зведення вказували на те, що основою російської оборони в цьому районі була перекинута з Каспійського регіону 177-а бригада морської піхоти. За непідтвердженими даними, 177-а бригада також втратила контроль над сусіднім селом Фанасєєвка.

За непідтвердженими повідомленнями в українських військових соцмережах, підрозділи 21-ї та 22-ї мотопіхотних бригад ЗСУ здійснювали підтримуючі атаки і просунулися приблизно на 4,5 кілометра. 21-а мотопіхотна бригада вважається високоякісним формуванням завдяки унікальній шведській підготовці та оснащенню, яке включає танки Leopard 2 та бойові машини піхоти CV-90. Ця бригада воює в Курській області з кінця листопада.

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Незважаючи на українські контратаки на Курському та Покровському напрямках, російські наступальні дії в цих районах тривають. На заході Курської дуги в результаті потужних атак московських військ у понеділок і вівторок росіяни відбили близько 12-15 квадратних кілометрів території навколо міста Свердліково. Атаки продовжувались і в середу, повідомляє українська платформа «Мілітарний».

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У середу Міністерство оборони Росії заявило, що «Збройні сили Російської Федерації продовжують знищувати формування Збройних сил України в Курській області», і що за останню добу були вбиті та поранені сотні українських солдатів і були знищені майже 40 одиниць української військової техніки. Однак цьому суперечать фронтові зведення з обох сторін, і дослідники Kyiv Post не знайшли достовірних доказів, які би підтверджували масові втрати української армії. Більшість повідомлень свідчать, що в середу активні бойові дії різко пішли на спад, і на лінії фронту в цілому було тихо.

Бакинський військовий аналітик Агіл Рустамзаде в інтерв’ю українському телеканалу UkrLife у середу розповів про розвиток подій на Покровському напрямку: «В останні два-три дні я бачу, що на Покровському напрямку темп (російських) атак падає. Не можна сказати напевно, що це буде надовго. Але тенденція очевидна... за останні три-п’ять днів ми чітко бачимо зменшення кількості російських обстрілів».

У середу Генштаб ЗСУ повідомив, що 30 із 95 бойових зіткнень, зафіксованих за добу, відбулися на Покровському напрямку. У січні, коли росіяни атакували найінтенсивніше, кількість штурмів за добу перевищувала 150, половина з них – на Покровському напрямку.