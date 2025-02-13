У ніч на 13 лютого Росія запустила по Україні 140 ударних дронів. Повітряні сили повідомили про збиття 85 безпілотників.
Атака на Україну 12-13 лютого − подробиці
За даними Повітряних сил, дрони летіли з Курська, Орла, Міллерово, Брянська, Шаталово та Приморсько-Ахтарська в РФ.
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Повітряні цілі збивали в Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.
Внаслідок атак уражені Одеська й Харківська області.
52 дрони-імітатори локаційно втрачені.
Останні обстріли України − що треба знати
Минулої доби, в ніч проти 12 лютого Росія запустила по Україні 124 ударних БпЛА та вдарила балістичними ракетами “Іскандер-М”. Внаслідок атак уражені Київська, Дніпропетровська, Сумська, Полтавська та Чернігівська області.
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В ніч на 11 лютого Росія запустила по Україні 124 ударних БпЛА. Повітряні сили повідомляли про збиття 57 дронів.
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А за минулий тиждень Росія скинула на українські міста та села понад 1260 авіабомб, запустила майже 750 ударних дронів і більш ніж 10 ракет різних типів.
Президент України Володимир Зеленський називав три причини, завдяки яким можливий російський терор.