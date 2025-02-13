У Києві спостерігається високий рівень забрудненості повітря, повідомила Київська міська державна адміністрація.

“Брудна хмара” над Києвом: чим дихають кияни?

“Ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу)”, − пояснила КМДА.

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Як зазначається, маловітряна погода та підвищений атмосферний тиск не сприяють розсіюванню шкідливих речовин.

Фото: Obozrevatel UA

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Як захиститися від забрудненого повітря?

КМДА рекомендує зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води та увімкнути очищувач повітря, якщо він є.