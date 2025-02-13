Цьогорічний День Святого Валентина в Києві обіцяє бути по-справжньому особливим! Романтики зможуть провести вечір під зоряним небом Київського планетарію, насолодитися проникливими піснями Lama або Yaktak, а також відвідати яскраве Love Day Party від Kazka. На поціновувачів джазу чекає концерт “Love is…” у Київській опері, а фанати фентезі зможуть зануритись у магічну атмосферу фестивалю “Аль Мор”.

Романтичний вечір у Київському планетарії

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14 лютого Київський планетарій запрошує закоханих на особливе святкування під зоряним небом. У програмі — мультимедійне шоу з яскравими проєкціями на найбільшому куполі країни, жива музика у виконанні скрипки та саксофона, а також частування шампанським та солодощами. Після основної програми на гостей чекає танцювальний майстер-клас і романтична фотозона для збереження спогадів про цей незабутній вечір.

Ціна: від 2000 грн. Квитки

Де: вулиця Велика Васильківська, 57/3

Коли: 14 лютого о 17:00, 18:30, 20:00

Концерт Lama. Кохання без меж

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Відома українська співачка Lama підготувала спеціальну програму до Дня закоханих. На концерті прозвучать як ліричні балади, так і енергійні танцювальні хіти, що створять атмосферу ніжності та драйву. Живий звук і візуальні ефекти доповнять враження, переносячи слухачів у світ музики, де кожна нота наповнена коханням.

Ціна: від 1290 грн. Квитки

Де: Music Pub “Pepper’s Club”, вулиця Московська, 8

Коли: 14 лютого о 19:00

MARKO KVITKA: LOVE VOCAL PERFORMANCE

Співак MARKO KVITKA разом із балетом OSOCOR BALLET презентують ексклюзивну програму до Дня Святого Валентина. У репертуарі — ніжні романтичні хіти та авторські композиції, які створять незабутню атмосферу для закоханих пар. Вишукане поєднання вокалу та хореографії забезпечить вечір, сповнений пристрасті, емоцій і ніжних почуттів.

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Ціна: від 600 грн. Квитки

Де: Osocor Residence, вулиця Виноградна, 2

Коли: 14 лютого 18:00

Концерт Yaktak

Молодий український співак Yaktak, відомий своїми проникливими піснями, запрошує на святковий концерт до Дня закоханих. У програмі — найромантичніші композиції, створені у співпраці з такими артистами, як Jerry Heil, MamaRika та KOLA. Цей вечір стане чудовою нагодою насолодитися живою музикою та провести час із коханою людиною.

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Ціна: від 850 грн. Квитки

Де: проспект Валерія Лобановського, 119

Коли: 14 лютого 19:00

Kazka Love Day Party

Гурт Kazka запрошує на святкову вечірку до Дня закоханих. Вони виконають свої найвідоміші хіти, серед яких “Плакала”, що підкорила музичні чарти багатьох країн. Разом із ними виступить симфонічний оркестр GosOrchestra, який додасть вечору особливого звучання, виконуючи популярні рок-симфонії. DJ Sofita завершить програму запальними треками, створюючи приємну святкову атмосферу.

Ціна: від 850 грн. Квитки

Де: Freedom Hall, вул. Кирилівська, 134

Коли: 14 лютого о 18:00

Благодійний ярмарок у Театрі на лівому березі

До Дня всіх закоханих Театр на лівому березі запрошує на атмосферний благодійний ярмарок, де кожен знайде щось особливе. Гості зможуть скуштувати авторські коктейлі та страви, приготовані акторами театру, а також насолодитися ароматною кавою чи чаєм. Власноруч створені валентинки, тематичні фотозони з моментальними знімками та beauty-зона від Goldwell допоможуть створити святковий настрій.

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Серед цікавих активностей – безпрограшна лотерея з призами від партнерів заходу, містичні ворожіння від “найкращої ворожки театру”, а також особлива театральна пошта, яка дозволить надіслати таємне послання улюбленому актору. Відвідувачі зможуть придбати унікальні подарунки – свічки від Dreamer Candle House, ексклюзивний мерч театру та парні комплекти від Spadshchyna.

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Ціна: вхід вільний

Де: Театр на лівому березі, просп. Броварський, 25

Коли: 14 лютого о 16:00

Музичний вечір Щука Риба та Вертуха у Closer

14 лютого на сцені клубу Closer виступить гурт Щука Риба, який подарує гостям вечір танців і кохання. 15 лютого відбудеться вечірка “Люта Любов”, де свої музичні добірки представлять Рустам, Домніца та E.Lina. 16 лютого на заході Вертуха виступатимуть Kadiristy b2b, Alex Perere, Seba Korecky b2b та Zovsemnetiho. Ці події стануть чудовою нагодою продовжити святкування Дня закоханих у ритмі музики та танців.

Ціна: Щука Риба – квитки від 500 грн. “Люта Любов” – квитки на вході 300 грн до 18:00, після – 450 грн оплата тільки готівкою. Вертуха – квитки вартістю 600 грн онлайн та 800 грн на вході.

Де: Closer, Нижньоюрківська 31

Коли: 14 лютого о 18:00, 15 лютого о 16:00, 16 лютого о 17:00

Фентезі фестиваль “Аль Мор”

Пориньте у світ магії та пригод на одному з найбільших фентезі-фестивалів України — “Аль Мор”. Протягом двох днів на вас чекатиме насичена програма. В програмі конкурс косплею з образами з популярних фентезійних всесвітів, живі виступи музичних гуртів, які виконають кавери на саундтреки улюблених фільмів, серіалів і відеоігор, а також святковий костюмований бал.

Любителі активного відпочинку зможуть взяти участь у пригодницькому квесті, де потрібно буде розгадувати загадки та долати випробування. Також на фестивалі заплановані безкоштовні майстер-класи з виготовлення аксесуарів та атрибутики для косплею, цікаві фентезійні лекції, на яких можна дізнатися більше про історію жанру та його вплив на сучасну культуру. На окремій літературній локації відбудуться зустрічі з відомими авторами, автограф-сесії та обговорення популярних книжкових серій.

Ціна: від 500 грн. Квитки

Коли: 15-16 лютого 2025, 11:00

Де: Концерт-холл «Оазис» (вул. Липковського 1А, РК «Ультрамарин», 3-й поверх)

Маркет знижок у Всі.Свої

Унікальна можливість оновити гардероб і придбати стильні речі за вигідними цінами! Найбільший маркет українських брендів “Всі.Свої” запрошує на грандіозний розпродаж, де будуть представлені сотні модних позицій. Відвідувачі зможуть знайти трендовий жіночий і чоловічий одяг, взуття для холодного сезону та весни, різноманітні сумки, аксесуари з натуральної шкіри, в’язані вироби та стильні прикраси.

Крім шопінгу, на гостей чекає приємна атмосфера, можливість поспілкуватися з дизайнерами та отримати персональні консультації щодо вибору образів. У зоні відпочинку можна буде перепочити після покупок, насолодитися ароматною кавою або поласувати смаколиками на фудкорті.

Ціна: вхід вільний

Де: Д12, вул. Десятинна, 12

Коли: 15-16 лютого з 10:00

Кураторська екскурсія виставкою робіт Якова Гніздовського

Шанувальники мистецтва отримають унікальну можливість зануритись у світ творчості видатного українсько-американського художника Якова Гніздовського. Під час екскурсії ви дізнаєтеся більше про його зв’язок із природою, побачите графічні роботи, в яких він зображував птахів, звірів і рослини, а також почуєте історії про його життя та мистецький шлях.

Експозиція доповнена рідкісними знімками та роботами в улюблених графічних техніках майстра. Це чудова нагода ближче познайомитися з українською культурною спадщиною та відчути глибину мистецтва Гніздовського.

Ціна: від 200 грн. Реєстрація за посиланням

Де: книгарня “Сенс”, вул. Хрещатик, 34

Коли: 15 лютого з 16:00 та 18:00, 16 лютого о 14:00