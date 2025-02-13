У четвер Китай заявив, що «радий» бачити, як Сполучені Штати і Росія «зміцнюють зв’язок», після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що очікує зустрічі зі своїм російським колегою для проведення мирних переговорів щодо України.

Трамп заявив, що в середу мав «тривалу і дуже продуктивну» розмову з Володимиром Путіним - їхній перший підтверджений контакт з моменту повернення президента США на посаду - і домовився «негайно» розпочати переговори про припинення війни.

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«Росія і Сполучені Штати є великими впливовими країнами. Китай радий бачити, що Росія і США зміцнюють зв’язок і діалог з низки міжнародних питань», - заявив речник Міністерства закордонних справ Го Цзякунь на черговому брифінгу для преси.

У четвер, посилаючись на неназвані джерела в Пекіні і Вашингтоні, газета Wall Street Journal повідомила, що китайські чиновники нещодавно зв’язалися з адміністрацією США через посередників, щоб запропонувати саміт між Трампом і Путіним.

Більше по темі Росія готується до повномасштабної війни з НАТО Данія закликає Європу зміцнити оборону, бо Москва готується до військової експансії за підтримки Китаю, Ірану та Північної Кореї.

Ця пропозиція нібито «сприяла б миротворчим зусиллям після можливого перемир’я», але, як зазначає американська газета, не включала б президента України Володимира Зеленського.

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Видання повідомляє, що офіційний представник Білого дому відкинув пропозицію Пекіна як «абсолютно нежиттєздатну».Відповідаючи на запитання про цю доповідь на прес-брифінгу, Го сказав, що він не має жодної інформації, яку міг би запропонувати.

Давні соціалістичні союзники з бурхливою історією зв’язків, Китай і Росія зблизилися в останні роки в дипломатичній, військовій та економічній сферах.

Відколи Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, Пекін намагається зобразити себе нейтральною стороною в конфлікті.

Західні країни, включаючи США, підтримали Україну і розкритикували відмову Китаю засудити Росію, але повернення Трампа до влади поставило під сумнів позицію Вашингтона.

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Го заявив у четвер, що «Китай завжди вважав, що діалог і переговори є єдиним можливим способом вирішення кризи (в Україні), і завжди був прихильний до просування мирних переговорів».