У четвер Китай заявив, що «радий» бачити, як Сполучені Штати і Росія «зміцнюють зв’язок», після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що очікує зустрічі зі своїм російським колегою для проведення мирних переговорів щодо України.

Трамп заявив, що в середу мав «тривалу і дуже продуктивну» розмову з Володимиром Путіним - їхній перший підтверджений контакт з моменту повернення президента США на посаду - і домовився «негайно» розпочати переговори про припинення війни.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

«Росія і Сполучені Штати є великими впливовими країнами. Китай радий бачити, що Росія і США зміцнюють зв’язок і діалог з низки міжнародних питань», - заявив речник Міністерства закордонних справ Го Цзякунь на черговому брифінгу для преси.

У четвер, посилаючись на неназвані джерела в Пекіні і Вашингтоні, газета Wall Street Journal повідомила, що китайські чиновники нещодавно зв’язалися з адміністрацією США через посередників, щоб запропонувати саміт між Трампом і Путіним.

Росія готується до повномасштабної війни з НАТО
Більше по темі

Росія готується до повномасштабної війни з НАТО

Данія закликає Європу зміцнити оборону, бо Москва готується до військової експансії за підтримки Китаю, Ірану та Північної Кореї.

Ця пропозиція нібито «сприяла б миротворчим зусиллям після можливого перемир’я», але, як зазначає американська газета, не включала б президента України Володимира Зеленського.

Advertisement

Видання повідомляє, що офіційний представник Білого дому відкинув пропозицію Пекіна як «абсолютно нежиттєздатну».Відповідаючи на запитання про цю доповідь на прес-брифінгу, Го сказав, що він не має жодної інформації, яку міг би запропонувати.

Давні соціалістичні союзники з бурхливою історією зв’язків, Китай і Росія зблизилися в останні роки в дипломатичній, військовій та економічній сферах.

Відколи Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, Пекін намагається зобразити себе нейтральною стороною в конфлікті.

Західні країни, включаючи США, підтримали Україну і розкритикували відмову Китаю засудити Росію, але повернення Трампа до влади поставило під сумнів позицію Вашингтона.

Advertisement

Го заявив у четвер, що «Китай завжди вважав, що діалог і переговори є єдиним можливим способом вирішення кризи (в Україні), і завжди був прихильний до просування мирних переговорів».

За матеріалами AFP
За матеріалами AFP
Більше про Китай
Путін нарощує постачання до Китаю сировини, яка зацікавила Трампа в Україні Путін
Путін нарощує постачання до Китаю сировини, яка зацікавила Трампа в Україні
Київ Пост
лют. 10
Сі Цзіньпін поїде у Москву 9 травня на святкування 80-річчя перемоги Путін
Сі Цзіньпін поїде у Москву 9 травня на святкування 80-річчя перемоги
Київ Пост
лют. 10
Україна може отримати зиск від інвестицій США у рідкісноземельні метали, - Центр економічної стратегії Китай
Україна може отримати зиск від інвестицій США у рідкісноземельні метали, - Центр економічної стратегії
Катерина Михайлова
лют. 8
Місячний (китайський) Новий рік 2025. Коли і як святкують у Китаї? Китай
Місячний (китайський) Новий рік 2025. Коли і як святкують у Китаї?
Вікторія Рокицька
лют. 7
Читати далі
Дрони СБУ уразили НПС «Андреаполь» у Тверській області Росія
Дрони СБУ уразили НПС «Андреаполь» у Тверській області
Київ Пост
1г тому
Зеленський: Трампу здається, що Путін хоче миру і закінчення війни Путін
Зеленський: Трампу здається, що Путін хоче миру і закінчення війни
Київ Пост
1г тому
Росія готується до повномасштабної війни з НАТО Росія
Росія готується до повномасштабної війни з НАТО
Київ Пост
2г тому
Пєсков прокоментував учорашню розмову Трампа та Путіна Путін
Пєсков прокоментував учорашню розмову Трампа та Путіна
Київ Пост
3г тому
" Попередній Генсек НАТО назвав три теми, які обговорять міністри оборони країн Альянсу
Далі » Куди піти на День святого Валентина в Києві: афіша заходів на 14 – 16 лютого 2025 року