Президент США Дональд Трамп заявив, що 14 лютого в Мюнхені відбудеться зустріч високопосадовців з України, Росії та США.
Представники США, України та РФ можуть зустрітися в Мюнхені
“Завтра буде зустріч у Мюнхені. Росія буде там із нашими людьми, Україна теж запрошена”, − наголосив Трамп під час пресконференції.
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Він зазначив, що на зустрічі будуть присутні “високопоставлені люди” з трьох країн, але не уточнив, хто саме представлятиме кожен бік.
14 лютого в Мюнхені розпочинається щорічна конференція з безпеки.
Офіс Президента заперечив можливу зустріч із представниками РФ у Мюнхені
Радник з комунікацій ОП Дмитро Литвин повідомив, що зустріч із російською стороною не запланована, пише Суспільне.
“Українська позиція незмінна. Україна спочатку має говорити з Америкою. Європа має бути учасницею будь-якої серйозної розмови заради справжнього і тривалого миру. І тільки узгоджена спільна позиція має бути на столі для розмови з росіянами. За пустим столом з росіянами не зустрічаються. Наразі на столі нічого немає. Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається”, − пояснив Литвин.
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Трамп запевнив, що Україна братиме участь у переговорах щодо закінчення війни
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна братиме участь у будь-яких переговорах з Росією щодо припинення війни, а також вважає видворення Росії з G7 помилкою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде приймати будь-які двосторонні мирні переговори без участі України.
За словами Трампа, Київ матиме місце за столом будь-яких мирних перемовин з РФ.
Президент України очікується на Мюнхенській конференції з безпеки, де війна з Росією та шляхи її припинення будуть головними питаннями порядку денного.