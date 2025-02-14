Президент США Дональд Трамп заявив, що 14 лютого в Мюнхені відбудеться зустріч високопосадовців з України, Росії та США.

Представники США, України та РФ можуть зустрітися в Мюнхені

“Завтра буде зустріч у Мюнхені. Росія буде там із нашими людьми, Україна теж запрошена”, − наголосив Трамп під час пресконференції.

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Він зазначив, що на зустрічі будуть присутні “високопоставлені люди” з трьох країн, але не уточнив, хто саме представлятиме кожен бік.

14 лютого в Мюнхені розпочинається щорічна конференція з безпеки.

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Офіс Президента заперечив можливу зустріч із представниками РФ у Мюнхені

Радник з комунікацій ОП Дмитро Литвин повідомив, що зустріч із російською стороною не запланована, пише Суспільне.

“Українська позиція незмінна. Україна спочатку має говорити з Америкою. Європа має бути учасницею будь-якої серйозної розмови заради справжнього і тривалого миру. І тільки узгоджена спільна позиція має бути на столі для розмови з росіянами. За пустим столом з росіянами не зустрічаються. Наразі на столі нічого немає. Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається”, − пояснив Литвин.

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Трамп запевнив, що Україна братиме участь у переговорах щодо закінчення війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна братиме участь у будь-яких переговорах з Росією щодо припинення війни, а також вважає видворення Росії з G7 помилкою.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде приймати будь-які двосторонні мирні переговори без участі України.

За словами Трампа, Київ матиме місце за столом будь-яких мирних перемовин з РФ.

Президент України очікується на Мюнхенській конференції з безпеки, де війна з Росією та шляхи її припинення будуть головними питаннями порядку денного.

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