Президент США Дональд Трамп заявив, що 14 лютого в Мюнхені відбудеться зустріч високопосадовців з України, Росії та США.

Представники США, України та РФ можуть зустрітися в Мюнхені

“Завтра буде зустріч у Мюнхені. Росія буде там із нашими людьми, Україна теж запрошена”, − наголосив Трамп під час пресконференції.

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Він зазначив, що на зустрічі будуть присутні “високопоставлені люди” з трьох країн, але не уточнив, хто саме представлятиме кожен бік.

14 лютого в Мюнхені розпочинається щорічна конференція з безпеки.

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Офіс Президента заперечив можливу зустріч із представниками РФ у Мюнхені

Радник з комунікацій ОП Дмитро Литвин повідомив, що зустріч із російською стороною не запланована, пише Суспільне.

“Українська позиція незмінна. Україна спочатку має говорити з Америкою. Європа має бути учасницею будь-якої серйозної розмови заради справжнього і тривалого миру. І тільки узгоджена спільна позиція має бути на столі для розмови з росіянами. За пустим столом з росіянами не зустрічаються. Наразі на столі нічого немає. Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається”, − пояснив Литвин.

Більше по темі Російський дрон вдарив по четвертому енергоблоку ЧАЕС МАГАТЕ підтвердило інформацію про вибух на ЧАЕС, але при цьому не згадала Росію.

Трамп запевнив, що Україна братиме участь у переговорах щодо закінчення війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна братиме участь у будь-яких переговорах з Росією щодо припинення війни, а також вважає видворення Росії з G7 помилкою.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде приймати будь-які двосторонні мирні переговори без участі України.

За словами Трампа, Київ матиме місце за столом будь-яких мирних перемовин з РФ.

Президент України очікується на Мюнхенській конференції з безпеки, де війна з Росією та шляхи її припинення будуть головними питаннями порядку денного.