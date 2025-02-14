Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що наразі зарано обговорювати точну конфігурацію можливої миротворчої місії в Україні.

Про це повідомив Укрінформ, цитуючи генерального секретаря Альянсу Марка Рютте за підсумками зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

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Миротворча місія в Україні − що треба знати

За словами Рютте, наразі зарано обговорювати точну конфігурацію ймовірної миротворчої місії в Україні, але очевидно, що існує багато шляхів для її організації, включаючи залучення миротворців як з країн НАТО, так і з третіх країн, що не належать до Альянсу.

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“Чому ми маємо обговорювати на пресконференції точну конфігурацію досягнення тривалого миру, включаючи ці гарантії безпеки? Може бути багато дискусій, як це може бути зроблено. Це може бути НАТО, це може бути не НАТО, це можуть бути інші країни – є багато шляхів, як це зробити.

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Але якщо розглядати це поглиблено та у деталях, єдина річ, яку ми зробили б – це проінформували б Владіміра Путіна [про конфігурацію миру та гарантій безпеки – ред.]. Я не хочу цього робити”, – додав Рютте.

При цьому він зауважив, що Сполучені Штати мають всі повноваження висловлювати позицію, чи доцільно НАТО брати участь у такій місії або ні.

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Генсек НАТО озвучив три теми, які обговорили міністри оборони країн Альянсу

Генеральний секретар НАТО називав три головні теми зустрічі очільників оборонних відомств НАТО, яка розпочалася 13 лютого у Брюсселі.

За словами Рютте, міністри обговорять збільшення витрат на оборону, пришвидшення виробництва озброєнь, протидія дестабілізуючим кампаніям Росії проти НАТО, а також продовження допомоги Україні.

Для досягнення мирного рішення війни в Україні, країни-члени НАТО мають сприяти тому, щоб Україна мала сильну позицію за столом переговорів.

Коментуючи на прохання журналістів розмову президента США Дональда Трампа з Путіним, і як ця розмова співвідноситься із принципом «нічого про Україну без України», генеральний секретар НАТО зауважив, що з Вашингтону надходило декілька повідомлень, у тому числі про тривалу телефонну розмову президента США з президентом Зеленським.

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За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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