В ніч проти 14 лютого Росія запустила по Україні 133 ударні БпЛА. Повітряні сили повідомили про збиття 73 безпілотників.

Атака на Україну 13-14 лютого − подробиці

За даними Повітряних сил, дрони летіли з Курська, Міллерово, Брянська, Шаталово та Приморсько-Ахтарська в РФ.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Їх збивали в Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

Через атаки ушкоджень зазнали Київщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Харківщина.

Advertisement

58 дронів-імітаторів були локаційно втрачені.

Інфографіка: Повітряні сили / Телеграм

Останні обстріли України − що треба знати

Минулої доби, в ніч на 13 лютого Росія запустила по Україні 140 ударних дронів з Курська, Орла, Міллерово, Брянська, Шаталово та Приморсько-Ахтарська в РФ.52 дрони-імітатори локаційно втрачені, а 85 ударних безпілотників знищені.

Хроніка війни в Україні. 14 лютого: «РФ кілька днів не атакує на Харківському напрямку»
Більше по темі

Хроніка війни в Україні. 14 лютого: «РФ кілька днів не атакує на Харківському напрямку»

Водночас ворог зберігає активність на Покровському, Курському та Торецькому напрямку; Зеленський анонсував кадрові зміни в ПС; російські дрони масовано налетіли на Україну.

У ніч проти 12 лютого Росія запустила по Україні 124 ударних БпЛА та вдарила балістичними ракетами “Іскандер-М”. Внаслідок атак уражені Київська, Дніпропетровська, Сумська, Полтавська та Чернігівська області.

Advertisement

В ніч на 11 лютого Росія запустила по Україні 124 ударних БпЛА. Повітряні сили повідомляли про збиття 57 дронів.

У ніч проти 10 лютого, країна-агресор запустила по Україні 83 ударних БпЛА. ППО збила 61 безпілотник

Київ Пост
Київ Пост
Більше про Обстріли України
Обстріли України день за днем 02-13-2025 LIVE
Обстріли України день за днем 02-13-2025
Київ Пост
1д тому
Хроніка війни в Україні. 13 лютого: «Росія на фронті втратила понад 25 тисяч дронів» США
Хроніка війни в Україні. 13 лютого: «Росія на фронті втратила понад 25 тисяч дронів»
Тимур Дубовик
1д тому
Росія вдарила ракетами по Києву: є постраждалі та руйнування Київ
Росія вдарила ракетами по Києву: є постраждалі та руйнування
Київ Пост
2д тому
Обстріли України день за днем 02-12-2025 LIVE
Обстріли України день за днем 02-12-2025
Київ Пост
2д тому
Читати далі
Російський дрон вдарив по четвертому енергоблоку ЧАЕС Росія
Російський дрон вдарив по четвертому енергоблоку ЧАЕС
Київ Пост
1г тому
Обстріли України день за днем 02-14-2025 LIVE
Обстріли України день за днем 02-14-2025
Київ Пост
4г тому
Хроніка війни в Україні. 14 лютого: «РФ кілька днів не атакує на Харківському напрямку» Зеленський
Хроніка війни в Україні. 14 лютого: «РФ кілька днів не атакує на Харківському напрямку»
Тимур Дубовик
4г тому
Сили оборони знищили 85 російських дронів, ще 52 – локаційно втрачені Обстріли України
Сили оборони знищили 85 російських дронів, ще 52 – локаційно втрачені
Київ Пост
1д тому
" Попередній Трамп анонсував зустріч представників США, України й Росії в Мюнхені
Далі » Хеґсет: Трамп може передати Україні ядерну зброю за однієї умови