В ніч проти 14 лютого Росія запустила по Україні 133 ударні БпЛА. Повітряні сили повідомили про збиття 73 безпілотників.

Атака на Україну 13-14 лютого − подробиці

За даними Повітряних сил, дрони летіли з Курська, Міллерово, Брянська, Шаталово та Приморсько-Ахтарська в РФ.

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Їх збивали в Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

Через атаки ушкоджень зазнали Київщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Харківщина.

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58 дронів-імітаторів були локаційно втрачені.

Інфографіка: Повітряні сили / Телеграм

Останні обстріли України − що треба знати

Минулої доби, в ніч на 13 лютого Росія запустила по Україні 140 ударних дронів з Курська, Орла, Міллерово, Брянська, Шаталово та Приморсько-Ахтарська в РФ.52 дрони-імітатори локаційно втрачені, а 85 ударних безпілотників знищені.

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У ніч проти 12 лютого Росія запустила по Україні 124 ударних БпЛА та вдарила балістичними ракетами “Іскандер-М”. Внаслідок атак уражені Київська, Дніпропетровська, Сумська, Полтавська та Чернігівська області.

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В ніч на 11 лютого Росія запустила по Україні 124 ударних БпЛА. Повітряні сили повідомляли про збиття 57 дронів.

У ніч проти 10 лютого, країна-агресор запустила по Україні 83 ударних БпЛА. ППО збила 61 безпілотник