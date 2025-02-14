У п’ятницю американська делегація на Мюнхенській конференції з безпеки почне зустрічатися з іноземними лідерами, але серед них не буде лідера країни, яка приймає цей триденний міжнародний захід. Про це у четвер повідомило на своєму сайті видання Politico.

Один із німецьких урядовців сказав кореспонденту Politico, що віцепрезидент США Джей Ді Венс не планує зустрічатися з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, хоча він очолює країну, яка є другою в світі за обсягом допомоги Києву, а головною темою цієї конференції є повномасштабна війна Росії проти України, що триває майже три роки.

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До того ж, Німеччина є організатором конференції, яка розпочнеться у п’ятницю в готелі Bayerischer Hof у столиці Баварії.

Урядовець сказав, що Венс і Шольц вже зустрічалися на саміті ШІ в Парижі в понеділок, але зазначив, що його колеги відчувають себе ображеними тим, що високопоставлений американський чиновник не буде зустрічатися з ними на їхньому ж заході.Ставлення американців він описав так: «Нам не потрібно з ним зустрічатися – йому вже недовго бути канцлером».

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Інший урядовець, який попросив не називати його ім’я і який не є членом Соціал-демократичної партії (СДПН) Шольца, додав, що жест Венса – це «неповага до Німеччини».

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«Я терпіти не можу Шольца, але все-таки він наш канцлер, – сказав він. – Втім, це в стилі адміністрації Трампа, якій начхати на своїх союзників».

Натомість, як очікується, Венс матиме 20-хвилинну зустріч із суперником Шольца на федеральних виборах Фрідріхом Мерцом, чия коаліція на чолі з Християнсько-демократичним союзом (ХДС), як очікується, усуне від влади Шольца і СДПН. На останніх виборах СДПН і її ліві союзники в Бундестазі випередили правоцентристів лише трохи більше ніж на один відсоток.

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У Венса також запланована зустріч із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, але його роль, як і роль президента Італії – союзниці Німеччини в Другій світовій війні – є здебільшого церемоніальною. Як і в більшості монархій, що залишилися в Європі, ці голови держав мають відносно невеликий вплив на державні справи.

Загалом, один східноєвропейський чиновник зауважив виданню Politico: «Ця прикрість лише показує, що команда Трампа не сприймає Німеччину всерйоз як головного гравця в Європі».