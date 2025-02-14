Минулого тижня кореспондентка Kyiv Post Катерина Захарченко зустрілася зі спікером парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо в будівлі Едускунти в Гельсінкі. У першій частині інтерв’ю він розповів про незмінну підтримку України з боку Фінляндії та виклики, які постали внаслідок російської агресії.

У другій частині розмови Kyiv Post Юссі Халла-ахо розповів про геополітичні наслідки вступу Фінляндії до НАТО, роль Альянсу у стримуванні Росії та майбутнє європейської безпеки. Спікер також поділився думками про те, як Україна може зміцнити свої позиції на міжнародній арені та які кроки критично важливі для її безпеки після війни.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

КР: Чи вірите ви, що Кремль дійсно може готувати військовий напад на країни Балтії чи навіть Фінляндію?

Ми всі знаємо, що росіяни мають амбіції щодо країн Балтії. Можливо, не стільки конкретно щодо Фінляндії, скільки Естонії, Латвії та Литви, але, безумовно, так.

Єдина причина, чому Росія вторглася в Україну, а не в балтійські країни, у тому, що балтійські країни є членами НАТО, а Україна — ні, тобто не була (на момент вторгнення) Юссі Халла-ахо

І це, звичайно, помилка, яку ми не повинні повторити в майбутньому, коли ми думаємо про гарантії безпеки і домовленості з Україною. Ми знаємо, що на даний момент дуже мало військової активності біля нашого кордону.

Advertisement

На іншій стороні кордону є військові бази та гарнізони, що були більш-менш порожні, а зараз техніка та війська передислоковані в Україну. Тому ми не боїмося негайних військових дій з боку Росії. Але в довгостроковій перспективі, так, ми чітко розуміємо, що Росія становить небезпеку, військову і невійськову небезпеку для всіх своїх сусідів, зокрема, і для Фінляндії.

І з цієї причини ми прийняли рішення про збільшення виробництва військової продукції. На щастя, у нас є вітчизняна військова промисловість, і ми збільшуємо наші витрати на оборону, як на національному рівні, так і як член НАТО.

Якщо говорити дуже коротко, ми не вважаємо, що існує безпосередня загроза військових дій Росії проти Фінляндії, але це вже не теоретична загроза. Якщо подумати про це в довгостроковій перспективі, то це реальна загроза, і ми повинні бути готові до неї.

Advertisement

КР: Скільки часу знадобиться Фінляндії для мобілізації своїх резервістів, якщо війна з боку Росії стане реальністю?

У нас є певна кількість військ у готовності, і вони можуть негайно відреагувати. Ми розвиваємося, і ми розробили нову систему. Існує більша кількість фінських військ, які перебувають у вищій готовності.

Але щоб мобілізувати весь резерв, звичайно, знадобилися б, скажімо, тижні. Звичайно, в гіпотетичній ситуації зростання напруженості фінська сторона почне підготовку заздалегідь, щоб бути готовою до будь-якого нападу, використовуючи нашу розвідувальну інформацію і тому подібне.

Advertisement

Чисельність резерву, який можна відносно легко мобілізувати і який може бути розміщений під час війни, наразі становить 280 000 осіб

Ця кількість може бути мобілізована в розумні терміни. А резерв загалом становить близько 900 000 осіб.

КР: Як у Фінляндії справи з російською пропагандою? Я знаю, що, наприклад, деякі російські ЗМІ заблоковані. Я, як журналіст, читаю також новини з російських пропагандистських медіа. Втім, у Фінляндії це не працює.

Нас певною мірою захищає наша складна мова. Штучний інтелект наразі не дуже успішний у відтворенні фінської мови, а це означає, що російську пропаганду, яку виробляють у Санкт-Петербурзі, зазвичай дуже легко виявити та ідентифікувати. І люди, як правило, вважають її кумедною і гумористичною, тому що вона така погана.

Крім того, у нас є російськомовна меншина у Фінляндії. Більшість з них переїхала до Фінляндії на початку 90-х років. І ця ситуація в Україні та весь політичний розвиток в Росії за час перебування при владі пана Путіна спричинили розбіжності серед російськомовної меншини у Фінляндії. Деякі з них налаштовані пропутінськи, так. Але я б сказав, що більшість з них досить добре інтегровані у фінське суспільство.

Advertisement

І ця ситуація також спричиняє поділ між російськомовними та рештою суспільства. І ці люди, багато людей всередині або в межах цієї меншини стежать за російськими каналами в соціальних мережах і, можливо, будуть схильні вірити російській пропаганді.

Втім, це не дуже велика проблема в нашому суспільстві. Це набагато більша проблема в деяких інших західноєвропейських країнах, наприклад, у Німеччині чи Франції. Але ми живемо поруч з Росією. У нас складна історія з Росією.

Advertisement

Люди підозріло ставляться до Росії, і ви не знайдете багато симпатій до російського керівництва, росіян або дій Російської Федерації у Фінляндії сьогодні.

І тому будь-яка російська пропаганда навряд чи буде дуже успішною в цій країні.

КР: Якщо порівнювати навіть з попередніми роками, коли я була у Фінляндії. Початок 2023 року і зараз, то я не помітила жодної машини з російськими номерами. Тож чи є якісь результати закриття кордонів з Росією?

Так. Так, я поділяю ваше спостереження. Всі пункти пропуску були закриті у 23-му році, і вони залишаться закритими в осяжному майбутньому.

І як наслідок, оскільки ми не видаємо візи росіянам і кордони закриті, у нас тут, у Фінляндії, більше немає російських туристів.

Так, зараз між нашими країнами немає транспортного сполучення.

І крім того, я думаю, що Фінляндія приєдналася до рішення офіційно заборонити в’їзд до Фінляндії будь-яким автомобілям, транспортним засобам, які зареєстровані в Росії. Тож їздити на цих машинах тут незаконно.

КР: Мило. А після війни в Україні, що ви думаєте, чи відновить Фінляндія транскордонні відносини з РФ?

Якщо буде мир між Росією і Україною та Росією і рештою Європи, важко уявити, що кордон залишиться закритим назавжди. Але очевидно, що те, що відбувається сьогодні, зруйнувало наші відносини з Росією і з росіянами. Тож швидкого повернення до звичних справ не буде. Все не буде так, як було до війни.

На щастя, Фінляндія навіть до війни, не була дуже залежною від російського газу та нафти, на відміну від багатьох інших країн. Ми імпортували дуже мало викопного палива з Росії. Тому у нас немає спокуси відновити таку торгівлю з ними. Але є деякі сектори, де Росія була важливим торговельним партнером, особливо лісове господарство.

І наші галузі дуже постраждали від того, що припинили купувати деревину в Росії. В цих галузях є зацікавленість у відкритті кордонів і відновленні торгівлі з Росією.

Але я не можу передбачити, що станеться. Це залежить від багатьох речей, які не залежать від нас.

Відносини між Росією і Фінляндією або Росією і Європою не будуть нормалізовані ще дуже довго

КР: Чому Фінляндія вирішила вступити до НАТО лише після повного вторгнення Москви в Україну?

Після Другої світової війни, в десятиліття холодної війни, у нас не було варіантів через геополітичну ситуацію.

Фінляндія, з одного боку, була частиною Заходу, але, з іншого боку, існували чіткі межі того, що ми могли робити. Ми не могли дуже тісно інтегруватися в західні структури через наші особливі відносини з Радянським Союзом. І навіть після розпаду Радянського Союзу було дуже важко ментально змінити цей старий спосіб мислення. Фінляндія в 90-х роках вирішила приєднатися до Європейського Союзу, але вона також вирішила залишитися поза НАТО.

До лютого 2022 року більшість людей у Фінляндії вважала, що найкращий спосіб захистити наші життєво важливі національні інтереси і нашу національну безпеку - це намагатися підтримувати якомога кращі відносини з Росією, тісно співпрацювати з НАТО, співпрацювати із західними країнами, але в той же час намагатися уникати всіляких дій, які можуть бути розцінені Кремлем як провокаційні. Разом з тим, Фінляндія, на відміну від багатьох інших країн, зберегла дуже сильну національну обороноздатність, щоб стримувати будь-які погані ідеї з боку росіян.

І ця стратегія ґрунтувалася на вірі в те, що Росія є передбачуваним і надійним партнером. Але ця віра була зруйнована вторгненням в Україну.

Ми зрозуміли, що Росія має імперіалістичні цілі, і вона готова і хоче використовувати, порушувати свої власні зобов’язання і міжнародне право і воювати для просування своїх імперіалістичних цілей.

І ми розуміли, що ми не можемо довіряти росіянам і що нашого національного військового стримування може бути недостатньо. І в лютому і березні 2022 року громадська думка у фінському суспільстві дуже швидко змінилася, лише за кілька тижнів, ну, може, місяців. Вступ до НАТО ніколи не був дуже популярною ідеєю у Фінляндії.

Вона користувалася більш-менш стабільною підтримкою близько 20 відсотків населення. За місяць вона зросла до 80 відсотків, і політики пішли за цією громадською думкою.

КР: Чи збільшився оборонний бюджет у зв’язку зі вступом до НАТО і на скільки?

Наразі він становить 2,4% ВВП. Рекомендація НАТО - 2%. Але наша цифра, ці 2,4%, частково пояснюється нашими дуже великими і дорогими інвестиціями у Військово-повітряні сили і Військово-морські сили.

Як ви знаєте, нещодавно ми придбали у США 64 винищувачі F-35 і будуємо нові кораблі для ВМС, а далі будуть великі інвестиції в сухопутні війська. Війна в Україні дуже сильно змінила уявлення про те, якою може бути війна сьогодні, і які речі для неї потрібні.

Ніхто не очікував, що в XXI столітті у Європі буде така традиційна війна на виснаження. Це дало нам багато нових ідей, і наші військові експерти дуже уважно стежать за вашим досвідом війни і впроваджують ці уроки і цей досвід в наше власне оборонне планування.

Ми маємо економічні та фінансові проблеми у Фінляндії.

У нас дуже великий дефіцит бюджету, і ми намагаємося скоротити витрати скрізь, але через те, що відбувається сьогодні в Європі, оборонний бюджет не підлягає скороченню. Тож існує спільна згода, що скорочень у цьому секторі не буде. Нам потрібно витрачати більше на оборону, навіть якщо ми витрачаємо менше на все інше.

КР: Чи відчувають громадяни Фінляндії себе в більшій безпеці після вступу до НАТО?

Я думаю, що так. Я б не сказав, що у фінському суспільстві була паніка ще до вступу в НАТО. Люди розуміють, чому ми ухвалили це рішення, і воно має дуже широку громадську підтримку.

КР: Якою є ця війна - війна Путіна чи війна Росії? Якщо Путін більше не президент, наприклад, війна закінчиться чи ні?

Я думаю, було б дуже наївно думати, що Путін - це наша проблема.

Я думаю, що пан Путін - це скоріше симптом дуже глибоких проблем Росії Юссі Халла-ахо

Він надзвичайно популярний в Росії, і ця війна зараз більш популярна серед російського населення, ніж три роки тому чи два роки тому.

Тому позбавлення від Путіна нічого не вирішить. Той, хто прийде після нього, може бути ще гіршим за нього. І як я вже сказав, наскільки я розумію, переважна більшість пересічних росіян підтримують таку політику і підтримують цю війну.

І я не думаю, що будь-який лідер, який прийшов би на зміну Путіну, зміг би кардинально змінити поведінку Росії. І в цьому відношенні я песиміст.

Я не бачу дуже світлого майбутнього ні для Росії, ні для відносин між Росією та рештою світу.

І тому ми повинні чітко розуміти, що єдина мова, яку поважають росіяни - це сила, і ми повинні інвестувати у власну здатність стримувати нові російські агресії, більше інвестуючи в нашу здатність захищати себе

КР: У Росії є опозиція чи ні?

Не знаю. Якщо і є, то дуже тиха. Є опозиційні діячі, які їздять по Європі, пані Навальна чи пан Кара-Мурза. Ми зустрічалися з ними деякий час тому. Підозрюю, що вони розповідають нам те, що, на їхню думку, ми хочемо почути.

Вони мають оптимістичне бачення Росії та майбутнього, але я не думаю, що ці ідеї дуже реалістичні. Я сподіваюся, що в Росії буде потужна опозиція, але не думаю, що це станеться найближчим часом.