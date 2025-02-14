Служба зовнішньої розвідки Росії (СЗР) звинуватила Україну в нібито підготовці серії нападів на російських опозиціонерів за кордоном, пише The Insider.

Росія знову звинувачує Україну в тероризмі

За даними СЗР, до цих атак будуть залучені “вихідці з держав Азії та Близького Сходу”, а за участь у нападах їм нібито можуть заплатити до 20 тисяч доларів.

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Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов назвав цю заяву СЗР “примітивною спробою створити алібі для продовження майбутніх спецоперацій російських спецслужб”.

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“СЗР фактично визнає, що російська опозиція, яка перебуває за кордоном, ... була змушена залишити путінську Росію з міркувань безпеки”, − додав Юсов.

РФ звинуватила Україну в підготовці диверсій у Балтійському морі

СЗР також стверджує, що Україна планує здійснити вибухи іноземних суден у Балтійському морі, використовуючи міни російського виробництва, щоб потім звинуватити в цьому Росію.

Раніше, за даними The Insider, проти російських опозиціонерів у Європі вже було організовано низку нападів, зокрема з використанням отруйних речовин.

Швеція розслідує диверсію з пошкодження підводного кабелю: що відомо?

Влада Швеції розпочала розслідування після пошкодження оптоволоконного кабелю в Балтійському морі, який з’єднує Швецію та Латвію.

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Три інциденти за останні півтора року, коли судна пошкодили підводні кабелі та газогони в Європі – деякі з них зачепили їх якорями – викликали підозри, що в цьому винен Кремль, особливо на тлі гібридної війни Росії проти Європи із застосуванням підпалів і вибухів, повідомляють західні агентства.

Швеція надала до трьох військових кораблів і літак-розвідник ASC 890 для захисту НАТО від диверсій проти підводної інфраструктури в Балтійському морі.

Останній інцидент стався 25 грудня, коли судно пошкодило підводний силовий кабель EstLink 2 між Фінляндією та Естонією, зачепивши його своїм якорем.