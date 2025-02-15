У Берліні відкриють «Центр єдності», де допомагатимуть українцям.

Відповідний меморандум про наміри підписали Україна та Німеччина у Мюнхені. 

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Unity Hub у Берліні: що відомо

Очікується, що такий хаб має стати контактним пунктом для українських переселенців. 

Людям допомагатимуть знайти роботу та надаватимуть консультації. Передбачені також мовні курси, культурні програми українською та німецькою мовами. 

За даними німецького Уряду, нині в країні 1,25 мільйона людей, які виїхали через російську агресію в Україні. 

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Більше половини дорослих переселенців - це жінки.

«Нам було зрозуміло з самого початку: ми на боці українського народу. Це заповідь людства. Зараз у Німеччині проживає 1,24 мільйона людей, які втекли від цієї жорстокої війни. Лише дітей та молоді серед них 350 тисяч», - сказала міністерка внутрішніх справ і громадськості Німеччини Ненсі Фезер.

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У Львові відкрили перший в Україні Хаб євроінтеграції

У Львові запрацював перший в Україні Хаб Європейської Інтеграції, де кожен може отримати інформацію про можливості, які пропонує Європейський Союз.

У центрі також навчатимуть подавати заявки на грантові програми ЄС.

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«Цей простір створили для всіх, хто прагне дізнатися більше про європейські можливості, отримати практичні знання та підтримку для реалізації власних ініціатив», - зазначив керівник Львівської ОВА Максим Козицький. 

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