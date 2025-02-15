Спеціальний посланник США Кіт Келлог відповідає за роботу американської адміністрації з українською стороною, тоді як посланник із питань Близького Сходу Стів Віткофф - з російською.

Про це заявив спеціальний посланник США Кіт Келлог на 8-му Українському ланчі з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки.

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Переговори про мир в Україні

“Зараз насправді ми працюємо за двома напрямами. Я маю на увазі російський напрям та український. Якщо ви поглянете на новини, то побачите, що наш представник з питань Близького Сходу Віткофф залучений, тому що він займається російським напрямом, а я – американсько-українським союзницьким напрямом. І ми робимо це для швидкості”, – сказав Келлог.

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Він додав, що без союзників неможливо досягти тривалого миру, як без Президента Володимира Зеленського та українців.

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Закінчення війни у 2025 році: план Зеленського

Під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції Володимир Зеленський заявив про план закінчити війну у 2025 році.

За словами глави держави, він полягає в тому, щоб тиснути на Росію, разом з партнерами готувати гарантії безпеки і досягти миру в 2025 році.

Зеленський розповів, що Україна розробляє гарантії безпеки, які б хотіла отримати, і планує поділитися ними зі США. При цьому, Києву важливий спільний підхід до завершення війни, у тому числі із залученням європейських партнерів.

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Україна планує підготувати «всі ці речі» протягом наступних місяців, щоб поділитися ними з Дональдом Трампом.

«Щоб знайти час на наші спільні зустрічі, щоб розробити цей спільний план, покласти його на стіл Путіну і зробити все, про що каже президент Трамп. Він може накладати санкції чи тиснути будь-якими способами, у будь-якому випадку, як завгодно. І після цього припинити цю війну в 2025 році, досягти миру в Україні. Це наш план, те, чого ми дійсно хочемо, і те, що ми намагатимемося зробити», - сказав Зеленський.