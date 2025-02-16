У ніч на 16 лютого війська РФ запустили по Україні 143 дрони.
Атакували з напрямків Орла, Брянська та Шаталового.
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По Одещині окупанти вдарили двома балістичними ракетами з території тимчасово окупованого Криму.
Про це відзвітували у Повітряних силах.
Нічна атака дронів: як працювала ППО
Українські військові збили 95 ударних дронів та безпілотників інших типів. Ще 46 - локаційно втрачені та не досягли цілей.
Наша ППО працювала на території 10 областей - у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Миколаївській.
Наслідки атаки 16 лютого
Внаслідок атаки у Миколаєві поранений 64-річний чоловік. Його госпіталізували. Пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури. Там виникла пожежа.
На ЧАЕС триває ліквідація наслідків атаки дрона
У результаті падіння уламків та вибуховою хвилею понівечено пʼять багатоквартирних будинків. Зачепило магазини, заклад харчування та офісні приміщення.
У Борисполі під Києвом горіла складська будівля. Рятувальники оперативно загасили вогонь.
У Броварському районі вибухова хвиля пошкодила 5 приватних будинків. В обох випадках обійшлося без постраждалих.
У небі над Сумщиною наші зенітники збили одинадцять «шахедів».
Однак, є пошкодження у Верхньосироватській громаді.
Після влучання загорілося нежитлове приміщення.
Рятувальники ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на всю будівлю.