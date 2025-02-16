У ніч на 16 лютого війська РФ запустили по Україні 143 дрони

Атакували з напрямків Орла, Брянська та Шаталового. 

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По Одещині окупанти вдарили двома балістичними ракетами з території тимчасово окупованого Криму. 

Про це відзвітували у Повітряних силах. 

Нічна атака дронів: як працювала ППО

Українські військові збили 95 ударних дронів та безпілотників інших типів. Ще 46 - локаційно втрачені та не досягли цілей. 

Наша ППО працювала на території 10 областей - у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Миколаївській. 

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Наслідки атаки 16 лютого 

Внаслідок атаки у Миколаєві поранений 64-річний чоловік. Його госпіталізували. Пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури. Там виникла пожежа. 

На ЧАЕС триває ліквідація наслідків атаки дрона
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За даними Міндовкілля, радіаційний фон у Зоні відчуження у нормі.

У результаті падіння уламків та вибуховою хвилею понівечено пʼять багатоквартирних будинків. Зачепило магазини, заклад харчування та офісні приміщення. 

У Борисполі під Києвом горіла складська будівля. Рятувальники оперативно загасили вогонь. 

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У Броварському районі вибухова хвиля пошкодила 5 приватних будинків. В обох випадках обійшлося без постраждалих. 

У небі над Сумщиною наші зенітники збили одинадцять «шахедів». 

Однак, є пошкодження у Верхньосироватській громаді. 

Після влучання загорілося нежитлове приміщення. 

Рятувальники ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на всю будівлю.

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