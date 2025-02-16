Президент Володимир Зеленський пояснив, чому Україна не підписала угоду зі США про використання українських корисних копалин.
За словами глави держави, документ ще не готовий. Адже він не враховує інтереси України.
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Чому Україна не підписала угоду з США про корисні копалини
Президент розповів, що угоду мають підписати на рівні міністрів. Однак, він як президент не погодив цей документ.
«Угода підписується на рівні міністрів, але я - Президент, і буду мати на якість цього документа вплив, тому не дав міністрам підписувати відповідну угоду. Вона, на мою думку, не готова. Вона не захищає нас, наші інтереси», - сказав Зеленський.
Він зазначив, що документ повинен бути виписаний юридично правильно та чітко визначати інвестиційні зобов’язання.
«Для мене дуже важливо говорити про інвестиції в Україні, і це повинно бути виписано юридично правильно. На прибутки від них - можна думати, як розподіляти цей профіт, якщо все це пов’язано з гарантіями безпеки. І цього зв’язку я поки що в документі не бачу», - розповів Зеленський.
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Зеленський про військову підтримку США
На полях Мюнхенської конференції з безпеки президент Володимир Зеленський заявив, що Україні буде дуже складно вижити без військової підтримки США.
Глава держави стурбований, що Україна може стати вразливою до нової масштабної атаки росіян, якщо США припинять надавати військову допомогу.
Президент вважає, що Путін не хоче реального завершення війни. За словами Зеленського, Москві потрібні перемовини, аби перегрупувати свої війська та зняти міжнародні санкції.
15 лютого під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції 2025 Володимир Зеленський розповів про план закінчити війну у 2025 році. Він полягає в тому, щоб тиснути на Росію, разом з партнерами готувати гарантії безпеки та досягти миру цього року.
Крім того, Володимир Зеленський закликав європейців створити власну армію. Він вважає, що Європа має стати самодостатньою, аби її майбутнє залежало тільки від власних рішень.