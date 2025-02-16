Президент Володимир Зеленський пояснив, чому Україна не підписала угоду зі США про використання українських корисних копалин.

За словами глави держави, документ ще не готовий. Адже він не враховує інтереси України.

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Чому Україна не підписала угоду з США про корисні копалини

Президент розповів, що угоду мають підписати на рівні міністрів. Однак, він як президент не погодив цей документ.

«Угода підписується на рівні міністрів, але я - Президент, і буду мати на якість цього документа вплив, тому не дав міністрам підписувати відповідну угоду. Вона, на мою думку, не готова. Вона не захищає нас, наші інтереси», - сказав Зеленський.

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Він зазначив, що документ повинен бути виписаний юридично правильно та чітко визначати інвестиційні зобов’язання.

«Для мене дуже важливо говорити про інвестиції в Україні, і це повинно бути виписано юридично правильно. На прибутки від них - можна думати, як розподіляти цей профіт, якщо все це пов’язано з гарантіями безпеки. І цього зв’язку я поки що в документі не бачу», - розповів Зеленський.