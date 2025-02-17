В ніч на 17 лютого Росія запустила по Україні 147 ударних БпЛА. Повітряні сили повідомили про збиття 83 безпілотників.

Атака на Україну 16-17 лютого − подробиці

За даними Повітряних сил, дрони летіли з Орла, Курська, Міллерово, Брянська, Шаталово та Приморсько-Ахтарська в РФ.

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Їх збивали в Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

Через атаки ушкоджень зазнали Харківщина, Київщина, Полтавщина та Запоріжжя.

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59 дронів-імітаторів були локаційно втрачені.

Інфографіка: Повітряні сили / Телеграм

Останні обстріли України − що треба знати

У ніч на 16 лютого війська РФ запустили по Україні 143 дрони. По Одещині окупанти вдарили двома балістичними ракетами з території тимчасово окупованого Криму.

Українські військові збили 95 ударних дронів та безпілотників інших типів. Ще 46 − локаційно втрачені та не досягли цілей.

А в ніч на 15 лютого російські війська запустили 70 безпілотників із різних напрямків − Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в окупованому Криму.

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У ніч на 14 лютого Росія запустила по Україні 140 ударних дронів з Курська, Орла, Міллерово, Брянська, Шаталово та Приморсько-Ахтарська в РФ.52 дрони-імітатори локаційно втрачені, а 85 ударних безпілотників знищені.