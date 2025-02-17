Фільм про перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну − “Камінь, папір, ножиці” - переміг на премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) у категорії “Найкращий короткометражний фільм”.

Фільм зняв 26-річний британський режисер Франц Бьом за мотивами реальних подій. Головну роль у фільмі виконав український актор Олександр Рудинський.

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Сюжет фільму “Камінь, папір, ножиці” − що треба знати

У центрі сюжету − 18-річний Іван, батько якого працює хірургом і з перших днів війни оперує поранених у бункері. Інформація про сховище доходить до російських окупантів, і Іван береться за зброю, щоб захистити свою сім’ю та поранених.

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Окрім Рудинського, у фільмі знялися також такі інші українські актори:

Сергій Калантай (роль батька Івана);

Юрій Радіонов (роль пораненого військового Миколи).

Режисер фільму Франц Бьом познайомився з прототипом головного героя Івана у Великій Британії, де той проходив військову підготовку для участі в бойових діях в Україні.

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Трейлер фільму “Камінь, папір, ножиці” − дивитися