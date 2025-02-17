Дочка головного рабина Росії Берла Лазара Рівка вийшла заміж за Шолома Вольфа, сина Авраама Вольфа, головного рабина Одеси та півдня України, у середу, 12 лютого, повідомили російські державні ЗМІ.

Як шлюб дітей головних рабинів Росії та Одеси розділив єврейські громади

Московський єврейський общинний центр оголосив про заручини пари в грудні 2024 року, привітавши їх і заявивши: «Бажаємо молодій парі честі побудувати міцний і вічний єврейський дім, заснований на Торі і міцвот».

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Весільна церемонія відбулася в Ізраїлі, в невеликому містечку Маале-Адумім, на схід від Єрусалиму. Кажуть, що на ній були присутні кілька сотень гостей, серед яких були представники як російської, так і української єврейських громад.

Музичну програму забезпечував російський репер Джиган, який виконав хасидську пісню «Ні, немає нікого, крім Бога» разом з рабином і співаком Міхоелем Ставропольським. Джиган, який родом з Одеси, є активним прихильником Росії і проживає в Москві.

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Берл Лазар, який має подвійне американсько-російське громадянство, служить головним рабином Росії з 2000 року. У нього 13 дітей - п’ять синів і вісім дочок.

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Лазар публічно не засуджував вторгнення Росії в Україну. Однак на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у січні 2023 року він заявив, що світова єврейська спільнота «готова зробити все, щоб знайти мирні рішення».

Авраам Вольф - головний рабин Одеси та півдня України з 1998 року. До цього він очолював єврейську громаду в Херсоні з 1992 по 1998 рік. Сьогодні він очолює одеську релігійну громаду «Шомрей Шаббат».

Вольф, який має ізраїльське громадянство, заявив, що має намір подати заяву на отримання українського паспорта, як тільки закінчиться війна. Вони з дружиною виховують вісьмох дітей.

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Весілля викликало різну реакцію з боку єврейських громад в Україні та Росії. Як повідомляє українське видання iz.com.ua, деякі українські єврейські лідери висловили занепокоєння, що такі події можуть створити хибне враження примирення між двома народами.

Тим часом, російські ЗМІ намагаються представити весілля як доказ того, що глибокі культурні зв’язки між двома країнами залишаються недоторканими, незважаючи на війну, повідомляє iz.com.ua, а аналітики вважають, що Кремль використає цей шлюб у пропагандистських цілях, заявивши про нього як про доказ культурної єдності.

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«Насправді, це весілля відображає особистий вибір окремих сімей, а не ширший зсув у міжнародних відносинах», - йдеться в українському звіті.