13 лютого, в Берліні стартує 75-й Берлінський міжнародний кінофестиваль (Берлінале). Цього року в різних програмах фестивалю беруть участь кілька українських фільмів, зокрема і стрічка “Стрічка часу” режисерки Катерини Горностай
Стрічка часу: про що фільм?
Фільм “Стрічка часу” режисерки Катерини Горностай змагатиметься за головний приз фестивалю − “Золотого ведмедя”. Це перший український фільм за 28 років, який потрапив до основної конкурсної програми Берлінале.
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Фільм розповідає про життя українських вчителів та учнів в умовах війни.
Програма 75-го кінофестивалю Берлінале: що треба знати
На фестивалі також будуть показані інші українські фільми: “Час підльоту” Віталія Манського, “Коли над морем спалахує блискавка” Єви Нейман і “Спеціальна операція” Олексія Радинського.
Цього року Берлінале відзначає свій 75-й ювілей. З цієї нагоди організатори підготували спеціальну програму, яка включає виставку фотографій “75 миттєвостей”, спеціальний штемпель і монету, а також програму “Історичні дебюти Берлінале”.
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Фестиваль відкриється фільмом німецького режисера Тома Тиквера “Світло”. Почесного “Золотого ведмедя” отримає британська акторка Тільда Свінтон.