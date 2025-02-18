У горах поблизу румунського кордону буковинські прикордонники спостерігають екстремально низькі температури.

Вночі термометри показують до -30 градусів, повідомив Чернівецький прикордонний загін.

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Карпати в полоні морозу: температура сягнула -30°C, прикордонники попереджають

“Важкі погодні умови зберігаються в Карпатах. На одному з гірських відрізків державного кордону з Румунією прикордонники Чернівецького загону фіксують значне зниження температури повітря. Вдень вона становить -23-25°, а вночі опускається до -30°”, - йдеться у повідомленні.

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Прикордонники наголошують, що попри мальовничі засніжені краєвиди, такі низькі температури становлять серйозну загрозу для здоров’я та життя людей.

Вони також нагадали про нещодавній випадок, коли прикордонники на Закарпатті разом із рятувальниками вісім годин шукали трьох чоловіків, які заблукали в горах.

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Люди провели дві доби в засніжених горах, перш ніж вирішили звернутися за допомогою.

У горах Румунії загубилися двоє українців

16 січня у горах Марамуреш, що знаходяться на сході Румунії, поблизу українського кордону, двоє громадян України загубилися. Румунські рятувальники провели пошукову операцію для їхнього порятунку.

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За повідомленням місцевих ЗМІ, українці, які заблукали в горах Румунії, звернулися по допомогу до рятувальників через свого знайомого, який перебуває в Німеччині.

Обидва українці перебувають у знесиленому стані після кількох днів блукання, страждають від холоду та мають потребу в їжі та воді.