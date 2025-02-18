Сьогодні в столиці Туреччині, Анкарі, зустрілися Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Сторони зробили низку заяв після завершення зустрічі.

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Ні Україна, ні Росія не зможуть перемогти на полі бою

Президент Володимир Зеленський заявив, що зброєю на полі бою в цій війні не переможе жодна зі сторін. Проте, він наголосив, що перехід до дипломатії повинен «привести до справедливого миру».

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ.

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«Мені здається, на сьогодні зрозуміло, що зброєю на полі бою в цій війні не переможе жодна зі сторін. Росія цього хотіла - не змогла, а в Україну не вірили, але вона це довела і відстояла свою незалежність дуже непростою, високою ціною - життям своїх воїнів, своїх людей.

І це говорить про те, що перехід до дипломатії повинен бути, але все одно він повинен привести до справедливого миру», - розповів Зеленський.

За словами Зеленського, якщо у російського диктатора Володимира Путіна є добра воля завершити цю війну, то передусім він має повернути усіх полонених.

«Якщо дійсно є добра воля закінчити цю війну, а я не вірю, що Путін цього хоче, але якщо є добра воля, то точно йде обмін полоненими передусім», - сказав він.

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Президент України відзначив, що сьогодні жодна зі сторін, які ведуть перемовини, про це не згадують.

«Для чого говорити ці зайві слова, що люди не повинні помирати? Коли треба повернути тисячі людей, які сьогодні в полоні», - зауважив він.

Зеленський зробив заяву про гарантії безпеки для України

Якщо Україна не стане членом НАТО, її безпеку можуть забезпечити потужні збройні сили та потенційна присутність іноземних військ, заявив Президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ.

«Сьогодні Європа, країни НАТО, Сполучені Штати, безумовно, могли б надати Україні надію, віру в сильні гарантії безпеки. Віру в те, що Україна стане членом НАТО. Але від США ми сьогодні такої підтримки не чуємо.

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Знаємо, що вони і ще кілька європейських партнерів не підтримують наше членство в НАТО. Я вважаю, що це велике бажання Росії, і воно збігається з цим результатом.

Тоді залишаються гарантії безпеки, які можуть діяти - сильна українська армія і можлива присутність військ інших країн: Європи, США, наших партнерів», - розповів Зеленський.

За його словами, питання розміщення в Україні міжнародного контингенту обговорювалося сьогодні на зустрічі з Ердоганом.

У контексті гарантій безпеки та майбутніх перемовин, Зеленський додав, що як би не було складно, «Україна не визнає юридично окуповані Росією українські території».

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«Наш схід, наш Крим і всі інші важливі для нас всі міста і села», - зауважив Президент.

Ердоган вважає, що Туреччина - ідеальне місце для мирних переговорів

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган наголосив, що його країна є ідеальним місцем для переговорів щодо завершення війни, розв’язаної Росією проти України.

Про це він заявив на пресконференції після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі, передає кореспондент Укрінформу.

«Наша країна буде ідеальним місцем для переговорів, які, ймовірно, відбудуться між Росією, Україною та США найближчим часом.

Під час зустрічі з паном Зеленським я висловив рішучу підтримку Туреччиною територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Водночас я підкреслив, що ми надамо всіляку підтримку для того, щоб переговорний процес завершився міцним миром», - сказав Ердоган.

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Він заявив про підтримку ініціативи Президента США Дональда Трампа щодо швидкого припинення війни шляхом переговорів.

Турецький лідер також заявив про зусилля країни щодо безпеки судноплавства в Чорному морі.

За словами Ердогана, Туреччина націлена на розвиток стратегічного партнерства з Україною, нарощування торговельного обороту, підтримку у відновленні зруйнованих внаслідок війни об’єктів.

Переговори не мають відбуватися без України

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що переговори про завершення війни Росії проти України не можуть відбуватися без участі ключових сторін, передає кореспондент Укрінформу.

«Я переконаний для України, для нашого регіону, для Європи принципово, щоб будь-які перемовини щодо закінчення війни відбувались не за спиною у ключових суб’єктів, яких зачіпають наслідки російської агресії. Україна, Європа в широкому сенсі - а це і Євросоюз, і Туреччина, і Британія - мають бути залучені до розмов і розробки потрібних безпекових гарантій разом з Америкою, які стосуються долі нашої частини світу», - сказав Зеленський.

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Він наголосив, що війна триває зовсім поруч, і щоб вона закінчилась надійним і тривалим миром, потрібно не допускати жодних помилок.

«Це можливо виключно тоді, коли перемовини справедливі, і за столом перемовин представлені і Україна, і Америка, і вся Європа. І гарантії розробляються за участі всіх, хто їх реально спроможний дати. І це справедливо, що Туреччина є таким суб’єктом. Є частиною Європи. Я вдячний президенту Ердогану за розуміння», - зауважив Президент.

18 лютого, у столиці Саудівської Аравії, місті Ер-Ріяд, стартували переговори американської делегації та представників країни-агресора РФ.

Докладніше про заяви, які пролунали під час переговорів США та Росії 18 лютого читайте тут.

Президент України приїхав до Туреччини - подробиці

17 лютого Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули до Туреччини з офіційним візитом.

Сторони проведуть переговори щодо продовольчої безпеки, обміну полоненими, а також питань освітньої та культурної дипломатії.