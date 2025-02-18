З 19 лютого на кордоні з Польщею можливі затримки через ремонт мосту через Західний Буг. Прогнозуються ускладнення руху в обох напрямках.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

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Затримки на кордоні з Польщею з 19 лютого - що відомо

З 19 лютого на пункті пропуску “Устилуг - Зосин” розпочнуться ремонтні роботи на автомобільному мосту через річку Західний Буг з польського боку.

У зв’язку з цим можливі затримки в русі транспорту в обидві сторони.

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Ремонт триватиме до середини січня 2026 року.

Водіям рекомендують враховувати цю інформацію при плануванні подорожей і, за можливості, обирати інші пункти пропуску.

Хто має право на виїзд з України у 2025 році?

В Україні чоловіки у віці від 18 до 60 років підлягають обмеженням на виїзд за кордон через оголошений воєнний стан і загальну мобілізацію.

Проте для деяких груп населення існують певні винятки. 

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