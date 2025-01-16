У горах Марамуреш на сході Румунії, поблизу кордону з Україною, заблукали двоє українців. Наразі румунські рятувальники проводять пошукову операцію.

Про це повідомила рятувальна служба Румунії.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Українці загубилися у горах Румунії - що відомо

Двоє українців, які заблукали в горах Румунії, звернулися по допомогу до рятувальників через свого знайомого з Німеччини.

Громадяни України зазначили, що перебувають у виснаженому стані після кількох днів блукання, страждають від холоду та не мають при собі ні їжі, ні води.

Advertisement

“На жаль, ми не знаємо точного місцеперебування українців, а маємо лише розпливчасту інформацію про те, звідки вони потрапили на територію Румунії”, – ідеться у повідомленні рятувальників.

Разом з румунською прикордонною поліцією рятувальники намагаються знайти заблукалих українців та допомогти їм дістатися безпечного місця.

Більше по темі Акція СКУ “Всесвітня тривога”: 24 лютого сирени пролунають у різних куточках світу Сигнал повітряної тривоги пролунає у містах по всьому світу, нагадуючи про війну в Україні та закликаючи до солідарності.

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли українці губляться в горах Румунії.

Скільки українців не повернулися після початку повномасштабного вторгнення

За 3 роки повномасштабної війни близько 3 млн громадян не повернулися до України. Це майже стільки ж, скільки за 11 років до війни (з 2011 по 2021 рік).

За даними Держприкордонслужби, враховують лише тих, хто перетинав кордон офіційно. Немає достовірної інформації про українців, які виїхали з тимчасово окупованих територій або нелегально.

Advertisement

Станом на 31 серпня 2024 року 4,2 млн українців мали статус тимчасового захисту в країнах ЄС. Найбільше українських біженців прихистили Німеччина (1,1 млн), Польща (975 тис.) та Чехія (376 тис.).