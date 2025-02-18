Візит президента України Володимира Зеленського до Об’єднаних Арабських Еміратів має велике значення для зміцнення двосторонніх відносин та зближення народів, заявив Євгеній Семенов, Віцепрезидент СКУ на Близькому Сході та у Центральній Азії, в інтервʼю для телеканалу “Суспільне”. 

Особливо важливим аспектом цього процесу стане діяльність українських громад Близького Сходу, додає він. 

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“Громад, які зможуть протягом років і десятиліть сприяти налаштуванню стосунків між нашими народами та зближенню України з країнами цього регіону”, – сказав Семенов. 

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Візит Зеленського до ОАЕ став першим з часу повномасштабної російської агресії. 17 лютого в Абу-Дабі український президент провів переговори з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. 

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Сьогодні у столиці Саудівської Аравії відбулися переговори Росії та США.

За підсумками зустрічі Україна та ОАЕ підписали угоду про Всеосяжне економічне партнерство.

“Підписання цієї економічної угоди є важливим елементом цього візиту. Однак, як наголошувалося, першим і головним питанням було обговорення повернення військовополонених, оскільки саме ОАЕ минулого року стали одним із головних посередників у звільненні наших військових з російського полону”, – додав Семенов. 

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Зеленський подякував ОАЕ за допомогу у звільненні українських військових з російського полону та поінформував про ситуацію на фронті. Також обговорювалася гуманітарна ініціатива “Зерно з України”.

Попри покращення співпраці України та Об’єднаних Арабських Еміратів, в ОАЕ досі активно функціонує російська пропаганда, додав Семенов. 

“Стосунки між Росією та країнами цього регіону тривали десятиліттями, тому економічна співпраця і культурні фестивалі з Росією, зокрема великий фестиваль, який незабаром відбудеться в Абу-Дабі, все ще активно тривають”, – сказав він. 

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Семенов наголосив, що для протидії російському впливу Україна має зосередитися на своєму власному зусиллі – донесенні правди до громадян ОАЕ та місцевих політиків, аби зміцнити підтримку України. 

Світовий Конґрес Українців
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