Станом на 18 лютого за попередню добу зафіксували 122 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

На Харківському напрямку РФ марно намагалася просунутись у бік Малої Шапківки та Тополів.

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На Куп’янському напрямку ворог проводив 16 наступальних дій біля Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової. Українські підрозділи відбили 14 атак ворога, тривають два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку росіяни 12 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки, Макіївка, Новолюбівка та Ямполівка, два боєзіткнення тривають.

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На Сіверському напрямку ворог чотири рази атакував в напрямках Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського, два бої досі тривають.

На Краматорському напрямку ворог атакував у районах Васюківки та в напрямку Олександро-Шультиного, одна спроба росіян потіснити ЗСУ успіху не мала, тривають два боєзіткнення.

Більше по темі Стефанчук відреагував на заяву Трампа про вибори в Україні Очільник Верховної Ради наголосив, що Україна не копіюватиме російський стиль проведення виборів, де переможець відомий ще до початку процесу.

На Торецькому напрямку відбулися 15 боїв біля Кримського, Диліївки, Торецька та Щербинівки. Наразі триває чотири боєзіткнення.

На Покровському напрямку противник 43 рази атакував у районах населених пунктів Тарасівка, Водяне Друге, Малинівка, Промінь, Піщане, Котлине, Надіївка, Котлярівка, Новоолександрівка, Запоріжжя, Олексіївка, Новоторецьке, Андріївка, Дачне, Шевченко та Улакли. ЗСУ відбили 32 штурми, ще 11 боєзіткнень продовжуються.

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На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 14 атак загарбників в районі Роздольного та в напрямках Костянтинополя і Бурлацького. Два бої тривають.

На Гуляйпільському напрямку противник 13 разів намагався просунутись вперед в районах Новосілки та Новополя. Шість атак ворога вже відбито нашими захисниками, ще п’ять − тривають.

На Оріхівському напрямку ЗСУ відбивають три атаки в районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове та Новоандріївка.

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На Курщині Сили оборони відбили 7 штурмових дій росіян, тривають ще три боєзіткнення.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 19 лютого 2025 року становлять близько 862 тисячі 390 осіб, зокрема ще 1300 осіб − за минулу добу.

Сили оборони знищили таку російську техніку:

10120 (+19) російських танків, бойових броньованих машин ‒ 21098 (+23), артилерійських систем – 23347 (+72), РСЗВ – 1288 (+3)

засобів ППО ‒ 1072 (+4), літаків – 370 (+0), гелікоптерів – 331 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25861 (+175)

крилатих ракет ‒ 3064 (+0), кораблів / катерів ‒ 28 (+0), підводних човнів ‒ 1 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 37825 (+146), спеціальної техніки ‒ 3752 (+1).

Інфографіка: Генштаб ЗСУ / Телеграм

Чому Зеленський переніс свій візит до Саудівської Аравії?

Президент України Володимир Зеленський переніс візит до Саудівської Аравії, щоб не легітимізувати зустріч делегацій США та Росії в Ер-Ріяді, повідомляє Reuters.

«[Україна ‒ ред.] не хотіла надавати легітимності тому, що відбулося в Ер-Ріяді”, ‒ пояснило одне з джерел агенції.

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18 лютого Зеленський, перебуваючи з візитом у Туреччині, під час пресконференції заявив, що переніс візит до Саудівської Аравії на 10 березня через переговори між Росією та США, бо “не хоче збігів”.

Дрони налетіли на українські міста: Одеса лишилася без світла, у Києві працювала ППО

У ніч з 18 на 19 лютого Росія провела масовану атаку на Одесу. Внаслідок удару велика кількість будинків у місті залишилися без електроенергії, води та опалення.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

За словами Труханова, понад 500 житлових будинків, 14 шкіл та 13 дитячих садків залишилися без світла та тепла.

“Один із найбільших районів міста, де мешкає понад 250 тисяч осіб, залишився без опалення та світла. Ситуація з теплопостачанням дуже складна, тому ми вживаємо заходів, щоб запобігти розморожуванню системи”, ‒ зазначив мер.

Також без тепла залишилися лікарні, поліклініки та інші об’єкти соціальної інфраструктури. Влада розгортає пункти обігріву та “незламності”.

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В Київському районі Одеси скасовано очні заняття в школах і дитячих садках, де немає світла та опалення.

Відомо про одного постраждалого, якому надається медична допомога. В місті працює оперативний штаб, який оцінює наслідки атаки та координує роботу з відновлення інфраструктури.

Увечері 18 лютого у Києві та багатьох інших областях України було оголошено повітряну тривогу.

Перший ударний БПЛА був зафіксований з півночі у напрямку Чернігова о 22:28.

Зголом з’явилася інформація про загрозу застосування ударних БПЛА з акваторії Чорного моря для Одеської області.

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22:33: У Сумській міській раді повідомили про вибух у передмісті. За їхніми словами, одна з ракет влучила поблизу цивільної інфраструктури, але на той момент інформація про постраждалих не надходила.

22:36: Мер Києва Віталій Кличко підтвердив роботу сил протиповітряної оборони в столиці.

22:38: Було зафіксовано нові групи ворожих ударних БПЛА, що входять у повітряний простір України з різних напрямків:

З Курської області у напрямку Сумської області;

З тимчасово окупованої території (ТОТ) у напрямку Запорізької області;

З Бєлгородської області у напрямку Харківської області;

Зі сходу у напрямку Херсонської області;

З акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області.

00:07: У Київській обласній військовій адміністрації повідомили про роботу ППО в області.