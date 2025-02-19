Франція збирає другу зустріч для обговорення ситуації в Україні та питань європейської безпеки, повідомляє Reuters.

Франція збирає країни ЄС та Канаду: що сталося?

Захід заплановано на 19 лютого. Цього разу до участі запрошено країни Європейського Союзу, які не були присутні на першій зустрічі, а також Канаду.

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За даними двох дипломатичних джерел, серед запрошених країн: Норвегія, Канада, Литва, Естонія, Латвія, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція та Бельгія.

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Деякі країни, як зазначається, можуть взяти участь у зустрічі у форматі відеоконференції. Французька сторона поки що офіційно не коментувала цю інформацію.

Ініційований президентом Франції Еммануелем Макроном саміт європейських лідерів, який проходить у Парижі, вже зібрав керівників ЄС, генерального секретаря НАТО та лідерів семи європейських країн.

Більше по темі Трамп: США надали Україні $350 мільярдів, але ніхто не знає, де гроші Очільник Штатів також підтримав проведення виборів в Україні та зробив неоднозначну заяву щодо рівня підтримки чинного президента України Володимира Зеленського.

Макрон зателефонував Зеленському після екстреної зустрічі з лідерами Європи

Президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що мир в Україні “повинен супроводжуватися сильними і надійними гарантіями безпеки”, після телефонної розмови зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Дзвінок із Зеленським відбувся після того, як Макрон провів екстрену зустріч у Парижі з європейськими лідерами, щоб обговорити реакцію на різку зміну політики США щодо України, ініційовану президентом Дональдом Трампом.

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Макрон поінформував Зеленського про переговори з європейськими лідерами і що вони поділяють “спільне бачення того, як досягти миру”.

Своєю чергою прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наголосила на важливості недопущення поширення російської агресії за межі України.