Франція збирає другу зустріч для обговорення ситуації в Україні та питань європейської безпеки, повідомляє Reuters.  

Франція збирає країни ЄС та Канаду: що сталося?

Захід заплановано на 19 лютого. Цього разу до участі запрошено країни Європейського Союзу, які не були присутні на першій зустрічі, а також Канаду.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За даними двох дипломатичних джерел, серед запрошених країн: Норвегія, Канада, Литва, Естонія, Латвія, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція та Бельгія.

Advertisement

Деякі країни, як зазначається, можуть взяти участь у зустрічі у форматі відеоконференції. Французька сторона поки що офіційно не коментувала цю інформацію.

Ініційований президентом Франції Еммануелем Макроном саміт європейських лідерів, який проходить у Парижі, вже зібрав керівників ЄС, генерального секретаря НАТО та лідерів семи європейських країн.

Трамп: США надали Україні $350 мільярдів, але ніхто не знає, де гроші
Більше по темі

Трамп: США надали Україні $350 мільярдів, але ніхто не знає, де гроші

Очільник Штатів також підтримав проведення виборів в Україні та зробив неоднозначну заяву щодо рівня підтримки чинного президента України Володимира Зеленського.

Макрон зателефонував Зеленському після екстреної зустрічі з лідерами Європи

Президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що мир в Україні “повинен супроводжуватися сильними і надійними гарантіями безпеки”, після телефонної розмови зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Дзвінок із Зеленським відбувся після того, як Макрон провів екстрену зустріч у Парижі з європейськими лідерами, щоб обговорити реакцію на різку зміну політики США щодо України, ініційовану президентом Дональдом Трампом.

Advertisement

Макрон поінформував Зеленського про переговори з європейськими лідерами і що вони поділяють “спільне бачення того, як досягти миру”.

Своєю чергою прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наголосила на важливості недопущення поширення російської агресії за межі України.

Київ Пост
Київ Пост
Більше про ЄС
ЄС готує один із найбільших пакетів військової допомоги Україні Європа
ЄС готує один із найбільших пакетів військової допомоги Україні
Київ Пост
4г тому
Україна та Молдова підписали меморандум про співпрацю для вступу до ЄС Міжнародні відносини
Україна та Молдова підписали меморандум про співпрацю для вступу до ЄС
Київ Пост
22г тому
Які країни можна вважати “незамінними” для безпеки України? Росія
Які країни можна вважати “незамінними” для безпеки України?
Кейті Лівінгстоун
2д тому
Кая Каллас анонсувала нові ініціативи щодо України Європа
Кая Каллас анонсувала нові ініціативи щодо України
Київ Пост
лют. 16
Читати далі
Критичний момент для Європи США
ПОГЛЯД: Критичний момент для Європи
Юлія Мендель
1г тому
Макрон відмовився відправляти в Україну власні сухопутні війська Росія
Макрон відмовився відправляти в Україну власні сухопутні війська
Київ Пост
1г тому
Трамп: США надали Україні $350 мільярдів, але ніхто не знає, де гроші США
Трамп: США надали Україні $350 мільярдів, але ніхто не знає, де гроші
Київ Пост
2г тому
Посли ЄС схвалили 16-й пакет санкції проти Росії Росія
Посли ЄС схвалили 16-й пакет санкції проти Росії
За матеріалами Укрінформ
2г тому
" Попередній Дрони налетіли на нафтопереробний завод у Самарській області
Далі » ППО знищила 106 ворожих дронів, ще 56 − локаційно втрачені