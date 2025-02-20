Станом на 20 лютого за попередню добу зафіксували 106 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

На Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі в бік Вовчанська та Западного, отримав відсіч.

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Три атаки ворога відбили ЗСУ на Куп’янському напрямку в районах Петропавлівки та Загризового.

12 атак зупинили українські воїни поблизу Балки Журавки, Ямполівки, Колодязів, Макіївки та в напрямку Григорівки на Лиманському напрямку.

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На Сіверському напрямку противник здійснив спробу наступу в районі Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили три спроби загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру та Васюківки.

На Покровському напрямку росіяни здійснили 26 наступальних дій в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Котлине, Надіївка, Андріївка та Улакли.

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На Торецькому напрямку РФ 13 разів штурмувала позиції ЗСУ в районах Озарянівки, Торецька та Леонідівки. Чотири боєзіткнення досі тривають.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак в напрямках Костянтинополя, Роздольного, Нового Комара та Привільного. Точаться два боєзіткнення.

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На Оріхівському напрямку росіяни 9 разів йшли вперед на позиції наших захисників в напрямку Новоандріївки та в районах Малих Щербаків і Степового. Три боєзіткнення продовжуються.

На Курщині українські оборонці відбили 11 атак загарбників.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 20 лютого 2025 року становлять близько 863 тисячі 580 осіб, зокрема ще 1190 осіб − за минулу добу.

Сили оборони знищили таку російську техніку:

10134 (+14) російських танків, бойових броньованих машин ‒ 21112 (+14), артилерійських систем – 23410 (+63), РСЗВ – 1291 (+3)

засобів ППО ‒ 1078 (+6), літаків – 370 (+0), гелікоптерів – 331 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26021 (+160)

крилатих ракет ‒ 3064 (+0), кораблів / катерів ‒ 28 (+0), підводних човнів ‒ 1 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 37961 (+136), спеціальної техніки ‒ 3752 (+0).

Інфографіка: Генштаб ЗСУ / Телеграм

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Україна продовжить переговори зі США щодо рідкісноземельних металів

Україна планує продовжувати роботу над угодою зі США щодо рідкісноземельних металів. Це питання обговорювалося під час Мюнхенської безпекової конференції. Про це повідомив Інтерфакс-Україна.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що на останній зустрічі в Мюнхені було досягнуто домовленості про продовження роботи над цією угодою.

“На останній зустрічі, що відбулася в Мюнхені, була домовленість, що продовжиться робота щодо цієї угоди [про рідкісноземельні метали]. Україна має намір цю роботу продовжити”, − заявила Стефанішина.

Росія атакувала Одесу дронами: є руйнування і постраждала

Ввечері 19 лютого Одеса знову зазнала атаки російських ударних безпілотників, що стала другою масованою атакою за два дні.

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Про це повідомили голова Одеської ОВА Олег Кіпер та мер міста Геннадій Труханов.

Внаслідок удару постраждала 55-річна жінка, її госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Зафіксовано руйнування: пожежі на даху закладу громадського харчування та складської будівлі, пошкодження адміністративної будівлі, автомийки, проїжджої частини та скління приватного будинку.

Фотг: мер Одеси Геннадій Труханов / Телеграм

Атака спричинила відключення електроенергії у 5 тисяч жителів одного з районів Одеси. Загалом за два дні атак без електропостачання залишилися 89 500 абонентів. Пізніше мерія Одеси повідомила про пошкодження тепломагістралі та опублікувала фото наслідків.

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Також пізно ввечері 19 лютого російські війська завдали авіаційного удару по Херсону. Керована авіабомба влучила у житловий багатоповерховий будинок у Дніпровському районі міста, спричинивши руйнування. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Російські війська атакували Херсон з авіації. Керована авіабомба влучила в багатоповерхівку в Дніпровському районі. Подробиці – пізніше”, – написав він.

Вже відомо про перших постраждалих – 13-річних близнюків, хлопчика та дівчинку. У дітей діагностовано мінно-вибухові травми та гостру реакцію на стрес. Наразі вони перебувають у лікарні під наглядом медиків. На опублікованих ОВА фотографіях зафіксовано пошкодження будівлі.