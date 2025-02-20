Російські війська ввечері 19 лютого знову атакували Одесу ударними безпілотниками, повідомили керівник місцевої ОВА Олег Кіпер та мер Геннадій Труханов.

РФ атакувала Одесу дронами: подробиці

Це вже друга масована дронова атака на місто за останні два дні. Внаслідок атаки 55-річна жінка дістала поранення і була госпіталізована в стані середньої тяжкості.  

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Удар призвів до пожежі на даху закладу громадського харчування та складської будівлі, пошкодження адміністративної будівлі, автомийки, дорожнього покриття та вікон приватного будинку.  

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5 тисяч жителів одного з районів Одеси залишилися без світла.  

Загалом, за два дні атак без електропостачання залишилися 89 500 абонентів. Міська рада Одеси також повідомила про пошкодження тепломагістралі та опублікувала фотографії руйнувань, завданих російською атакою.

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Внаслідок чергового нічного обстрілу постраждали 5 областей України.

Після нічної атаки дронів Одеса лишилася без світла, води та тепла

В ніч на 19 лютого росіяни масовано атаку на Одесу за допомогою дронів. Внаслідок нальоту значна частина міста залишилася без електроенергії, водопостачання та опалення.

Понад 500 житлових будинків, 14 шкіл та 13 дитячих садків залишилися без світла та тепла.

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Без тепла залишилися і лікарні, поліклініки та інші об’єкти соціальної інфраструктури.

Раніше російські дрони пошкодили теплоелектростанцію у Миколаєві. Без теплопостачання залишилися 46 тисяч абонентів.

У місті розгортали 67 пунктів незламності. У закладах охорони здоров’я підключили модульні котельні.

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