Президент США Дональд Трамп розкритикував Президента України Володимира Зеленського, назвавши його диктатором через нібито відмову від проведення виборів.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

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Трамп розкритикував Зеленського за відмову проводити вибори

Трамп знову повторив свої заяви про низький рівень підтримки Зеленського серед українців. Раніше він заявив, що рейтинг Зеленського серед населення України “становить лише 4%”.

“Він не хоче проводити вибори, його популярність в Україні дуже низька, а єдине, що йому добре вдається – це використовувати Байдена у власних інтересах”, – написав американський президент.

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Також Трамп згадав про те, що, на його думку, “скромний успішний комік Володимир Зеленський переконав США витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку не можна виграти і яка ніколи не мала розпочатися”.

Більше по темі Джонсон закликав Європу припинити скандали через заяви Трампа та допомогти Україні Експрем’єр-міністр Великої Британії виступив проти виборів в Україні під час війни.

За його словами, без підтримки Америки та його особистої участі Президент України не зможе завершити конфлікт.

Крім того, Трамп додавв, що США витратили на 200 мільярдів доларів більше, ніж країни Європи, наголосивши, що європейські вкладення будуть повернуті, тоді як американські – ні.

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Він також зазначив, що війна є більш критичною для Європи, ніж для США, оскільки “велику Америку відділяє від цього конфлікту величезний і прекрасний океан”.

Зеленський прокоментував свій рейтинг довіри

Під час пресконференції Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву Трампа щодо 4% довіри.

“Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде”.

Він додав, що такі дані це російська провокація.

“Ми розуміємо це і у нас є докази, що ці цифри обговорюються між Америкою і Росією. На жаль, президент Трамп, з великою повагою ставимося до нього як лідера народу, який ми дуже поважаємо, живе в дезінформаційному просторі”, - заявив Зеленський.