9 лютого Kyiv Post писав, що окуляри Skyzone Cobra X v4 для керування FPV-дронами, партію яких отримали російські військові підрозділи, містили саморобні вибухові пристрої (СВП), що спрацьовують під час використання. На той час було невідомо, як саме були виявлені міни-пастки, оскільки вони були заховані глибоко в цих оптичних приладах. Існували припущення, що спрацювала принаймні одна з них.

Вибухи FPV-окулярів у РФ − подробиці

Джерела Kyiv Post в українських спецслужбах підтвердили те, що на початку лютого в кількох областях Росії, у лавах окупаційних військ, сталася серія вибухів окулярів для FPV-дронів під час їх використання пілотами. 

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За даними джерел, за цими вибухами стоїть Головне управління розвідки України (ГУР). 

Для здійснення операції, як стверджують причетні, було придбано значну партію FPV-окулярів для російських військових,а фахівці ГУР дообладнали їх дистанційним підривом. 

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Фото: джерела Kyiv Post в Головному управлінні розвідки Міноборони

Автори операції зазначають: “На пілотів FPV-дронів ЗС РФ почала масово сходити “БОЖА КАРА” за вбитих мирних жителів і звірства. “Бандерівські криївки”, де роблять окуляри з сюрпризом, тепер є не лише в Карпатах, а й у Сибіру”.

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Українські спецслужби жартома коментують, що жахи війни тепер відбуваються” буквально на очах” ворожих FPV-пілотів за воєнні злочини проти.

Фото: джерела Kyiv Post в Головному управлінні розвідки Міноборони

Джерела в українській розвідці наголосили, що масштабна операція триває.

FPV-окуляри з вибухівкою

А у вівторок прокремлівський військовий блогер «Досьє Шпіон» підтвердив у своєму Telegram-каналі, що змова була розкрита завдяки тому, що СВП спрацював – і не один раз, а вісім разів!

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Він повідомив, що протягом січня і початку лютого кілька різних російських волонтерських груп відправили близько 80 комплектів FPV-окулярів у різні підрозділи безпілотників Збройних сил РФ.

4 лютого оператор безпілотника з неназваного російського підрозділу в Бєлгородській області дістав серйозні травми обличчя і очей: саморобний вибуховий пристрій в окулярах спрацював, коли запустився їхній вентилятор охолодження. Повідомлялося, що протягом наступних трьох днів ще сім операторів безпілотників були поранені в такий самий спосіб. Вважається, що всі вони втратили зір.

7 лютого український військовий блогер під ніком «Special Kherson Cat» опублікував відео в мережі X, на якому показано, як розбирали окуляри, щоб виявити СВП:

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Одразу після цих випадків окуляри вилучили і розібрали. Всередині кожного приладу виявили близько 15 грамів пластикової вибухівки, детонатор і батарея. Вони були заховані під корпусом біля вентилятора охолодження, прямо біля скроні користувача.

Окуляри Cobra X виробляє китайська компанія Skyzone, яка спеціалізується на виробництві електронного обладнання для управління FPV-дронами. Оптичний прилад керування Cobra X v4, який одягається на голову, має 48-канальний приймач-передавач «Steadyview», що працює на частоті 5,8 ГГц. Він виводить зображення, згенероване дроном, на вбудований РК-екран високої роздільної здатності. Він став дуже популярним серед військових і цивільних користувачів завдяки якості та стабільності зображення і контролю сигналу.

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Демонстраційне зображення оптичного приладу Skyzone Cobra (з орфографічними помилками). Фото: Skyzone

В ході слідства з’ясувалося, що хоча ці прилади були передані російським військовим кількома «доброзичливими» волонтерськими групами, всі вони походили з одного джерела в Москві, яке, згідно з повідомленнями в соціальних мережах, вилетіло до Стамбула 3 лютого.

Катерина Захарченко
Катерина Захарченко

Наймолодша журналістка Kyiv Post, яка досліджує найважливіші теми сьогодення, від геополітичних викликів і оборонних стратегій до історій, що змінюють хід подій. Вона вивчає таємниці українських спецслужб і показує прихований бік глобальних подій. Її пристрасть — розкривати секрети, що змінюють історію. Народилася та живе в Києві.

Стів Браун
Стів Браун
Після кар’єри спеціаліста з боєприпасів і офіцера зі знешкодження бомб Стів працював у сфері знищення боєприпасів, розмінування та знешкодження вибухових боєприпасів в ООН і НАТО. У 2017 році, після дострокового виходу на пенсію, він разом зі своєю українською дружиною та двома синами переїхав до України. Зараз він працює англійським редактором у Kyiv Post.
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