9 лютого Kyiv Post писав, що окуляри Skyzone Cobra X v4 для керування FPV-дронами, партію яких отримали російські військові підрозділи, містили саморобні вибухові пристрої (СВП), що спрацьовують під час використання. На той час було невідомо, як саме були виявлені міни-пастки, оскільки вони були заховані глибоко в цих оптичних приладах. Існували припущення, що спрацювала принаймні одна з них.

Вибухи FPV-окулярів у РФ − подробиці

Джерела Kyiv Post в українських спецслужбах підтвердили те, що на початку лютого в кількох областях Росії, у лавах окупаційних військ, сталася серія вибухів окулярів для FPV-дронів під час їх використання пілотами.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За даними джерел, за цими вибухами стоїть Головне управління розвідки України (ГУР).

Для здійснення операції, як стверджують причетні, було придбано значну партію FPV-окулярів для російських військових,а фахівці ГУР дообладнали їх дистанційним підривом.

Більше по темі Росія вже виготовляє реактивні «Шахеди» з потужнішим боєзарядом Росія виготовляє реактивний «Шахед-238», що є вдосконаленою версією «Шахеда-136» з 90-кілограмовою бойовою частиною, китайськими компонентами і новою антеною з використанням Telegram-ботів.

Фото: джерела Kyiv Post в Головному управлінні розвідки Міноборони

Автори операції зазначають: “На пілотів FPV-дронів ЗС РФ почала масово сходити “БОЖА КАРА” за вбитих мирних жителів і звірства. “Бандерівські криївки”, де роблять окуляри з сюрпризом, тепер є не лише в Карпатах, а й у Сибіру”.

Advertisement

Українські спецслужби жартома коментують, що жахи війни тепер відбуваються” буквально на очах” ворожих FPV-пілотів за воєнні злочини проти.

Фото: джерела Kyiv Post в Головному управлінні розвідки Міноборони

Джерела в українській розвідці наголосили, що масштабна операція триває.

FPV-окуляри з вибухівкою

А у вівторок прокремлівський військовий блогер «Досьє Шпіон» підтвердив у своєму Telegram-каналі, що змова була розкрита завдяки тому, що СВП спрацював – і не один раз, а вісім разів!

Advertisement

Він повідомив, що протягом січня і початку лютого кілька різних російських волонтерських груп відправили близько 80 комплектів FPV-окулярів у різні підрозділи безпілотників Збройних сил РФ.

4 лютого оператор безпілотника з неназваного російського підрозділу в Бєлгородській області дістав серйозні травми обличчя і очей: саморобний вибуховий пристрій в окулярах спрацював, коли запустився їхній вентилятор охолодження. Повідомлялося, що протягом наступних трьох днів ще сім операторів безпілотників були поранені в такий самий спосіб. Вважається, що всі вони втратили зір.

7 лютого український військовий блогер під ніком «Special Kherson Cat» опублікував відео в мережі X, на якому показано, як розбирали окуляри, щоб виявити СВП: