9 лютого Kyiv Post писав, що окуляри Skyzone Cobra X v4 для керування FPV-дронами, партію яких отримали російські військові підрозділи, містили саморобні вибухові пристрої (СВП), що спрацьовують під час використання. На той час було невідомо, як саме були виявлені міни-пастки, оскільки вони були заховані глибоко в цих оптичних приладах. Існували припущення, що спрацювала принаймні одна з них.
Вибухи FPV-окулярів у РФ − подробиці
Джерела Kyiv Post в українських спецслужбах підтвердили те, що на початку лютого в кількох областях Росії, у лавах окупаційних військ, сталася серія вибухів окулярів для FPV-дронів під час їх використання пілотами.
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За даними джерел, за цими вибухами стоїть Головне управління розвідки України (ГУР).
Для здійснення операції, як стверджують причетні, було придбано значну партію FPV-окулярів для російських військових,а фахівці ГУР дообладнали їх дистанційним підривом.
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Автори операції зазначають: “На пілотів FPV-дронів ЗС РФ почала масово сходити “БОЖА КАРА” за вбитих мирних жителів і звірства. “Бандерівські криївки”, де роблять окуляри з сюрпризом, тепер є не лише в Карпатах, а й у Сибіру”.
Українські спецслужби жартома коментують, що жахи війни тепер відбуваються” буквально на очах” ворожих FPV-пілотів за воєнні злочини проти.
Джерела в українській розвідці наголосили, що масштабна операція триває.
FPV-окуляри з вибухівкою
А у вівторок прокремлівський військовий блогер «Досьє Шпіон» підтвердив у своєму Telegram-каналі, що змова була розкрита завдяки тому, що СВП спрацював – і не один раз, а вісім разів!
Він повідомив, що протягом січня і початку лютого кілька різних російських волонтерських груп відправили близько 80 комплектів FPV-окулярів у різні підрозділи безпілотників Збройних сил РФ.
4 лютого оператор безпілотника з неназваного російського підрозділу в Бєлгородській області дістав серйозні травми обличчя і очей: саморобний вибуховий пристрій в окулярах спрацював, коли запустився їхній вентилятор охолодження. Повідомлялося, що протягом наступних трьох днів ще сім операторів безпілотників були поранені в такий самий спосіб. Вважається, що всі вони втратили зір.
7 лютого український військовий блогер під ніком «Special Kherson Cat» опублікував відео в мережі X, на якому показано, як розбирали окуляри, щоб виявити СВП:
/2. Russian sources: «There are reports from military personnel about multiple cases of volunteers delivering mined FPV goggles "Skyzone" model "Cobra".— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) February 8, 2025
The goggles contain improvised explosive devices (IED) with 10-15 grams of plastic explosive. Detonation occurs when the… pic.twitter.com/26q76P6zbB
Одразу після цих випадків окуляри вилучили і розібрали. Всередині кожного приладу виявили близько 15 грамів пластикової вибухівки, детонатор і батарея. Вони були заховані під корпусом біля вентилятора охолодження, прямо біля скроні користувача.
Окуляри Cobra X виробляє китайська компанія Skyzone, яка спеціалізується на виробництві електронного обладнання для управління FPV-дронами. Оптичний прилад керування Cobra X v4, який одягається на голову, має 48-канальний приймач-передавач «Steadyview», що працює на частоті 5,8 ГГц. Він виводить зображення, згенероване дроном, на вбудований РК-екран високої роздільної здатності. Він став дуже популярним серед військових і цивільних користувачів завдяки якості та стабільності зображення і контролю сигналу.
В ході слідства з’ясувалося, що хоча ці прилади були передані російським військовим кількома «доброзичливими» волонтерськими групами, всі вони походили з одного джерела в Москві, яке, згідно з повідомленнями в соціальних мережах, вилетіло до Стамбула 3 лютого.