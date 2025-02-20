Президент Литви Гітанас Науседа закликав до термінової підтримки України та посилення європейської безпеки, оприлюднивши свій план дій.
План підтримки України від Литви − подробиці
“Досить балачок”, − заявив Науседа, наголосивши, що Європа “повинна діяти зараз”.
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Запропонований президентом Литви план включає:
- Забезпечення реальних гарантій безпеки для України, зберігаючи питання членства в НАТО на порядку денному.
- Притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини та збереження санкційного тиску до повного припинення агресії.
- Термінове виділення коштів на озбропрєння та 10 млрд євро на розвиток оборонної промисловості України.
- Конфіскацію заморожених російських активів і введення мит на товари з Росії та Білорусі.
- Прискорення процесу вступу України до ЄС, встановивши 2030 рік як цільову дату.
“Безпека України є частиною європейської безпеки. Давайте діяти разом”, − закликав він.
Заява Науседи прозвучала на тлі переговорів між США та Росією в Саудівській Аравії, на які не запросили Україну та ЄС, а також після заяв колишнього президента США Дональда Трампа 18 лютого, які були сприйняті в Києві як такі, що викривлюють роль Росії як агресора у війні.
We must act now to support Ukraine and boost Europe's security. No more talk shops - time for action.— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) February 19, 2025
- Real security guarantees for Ukraine – NATO membership must stay on the table.
- Russia must be held accountable for war crimes, and sanctions must stay until aggression… pic.twitter.com/TbY9awqcbW
Литва передала Україні черговий пакет військової допомоги
Вчора, 18 лютого, литовське оборонне відомство повідомило про надання чергової військової допомоги Україні.
У Міноборони Литви додали, що підтримують Україну “нині і назавжди”.
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Старша радниця президента Литви з питань зовнішньої політики Аста Скайсгіріте заявила, що Литва готова направити до України військових інструкторів для підготовки українських сил.
20 січня Україна отримала від Литви пакет військової допомоги, до якого увійшли литовські безпілотники, тепловізори та навантажувачі для армії. Литва зосередить подальшу підтримку України на кількох основних напрямках: посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, дронів та засобів боротьби з ними, а також фінансування виробництва озброєнь в Україні.