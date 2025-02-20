Спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлогг сьогодні проведе зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив сам український лідер.

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Зеленський зустрінеться з Келлоггом − подробиці

Президент підтвердив, що Келлогг уже прибув до Києва.

“Він уже зустрічався з головкомом Сирським, із нашими керівниками розвідок і спеціальних служб, також із керівником мого Офісу. На завтра запланована наша зустріч із генералом Келлогом, і для нас дуже важливо, щоб зустріч і робота з Америкою була конструктивною”, − пояснив Зеленський.

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За його словами, разом зі Штатами та Європою світ може бути більш надійним.

“Головне, щоб це було не тільки нашою метою, а й спільною з партнерами. Тим більше напередодні вже третьої річниці початку цієї війни — війни, яку ми в Україні хочемо закінчити з першої ж її секунди. Я впевнений, завершимо, і надійним миром.

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Оговтуючись від жорстких ударів адміністрації Трампа, який змовився з Кремлем, Україна і Європа дали зрозуміти, що не здадуться.

І так щоб Росія не змогла прийти в Україну ще раз, і щоб повернулися українці з російського полону, і щоб в України було майбутнє. Це нормальне бажання кожної нації”, − додав глава держави.

До Києва прибув спецпредставник Трампа у питаннях України

19 лютого до Києва з візитом прибув спецпредставник США з питань Росії та України Кіт Келлогг.

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На вокзалі Келлогга зустріла Пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

Спецпосланець президента Штатів наголосив, що США розуміють необхідність гарантій безпеки. 

Раніше президент США заявляв, що поговорить із президентом України цього тижня, а його спеціальний посланник з питань України та Росії Кіт Келлогг незабаром відвідає Київ. 

Сам Келлогг раніше наголошував, що Україна має бути готова провести вибори під час війни. 

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