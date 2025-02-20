Спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлогг сьогодні проведе зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомив сам український лідер.
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Зеленський зустрінеться з Келлоггом − подробиці
Президент підтвердив, що Келлогг уже прибув до Києва.
“Він уже зустрічався з головкомом Сирським, із нашими керівниками розвідок і спеціальних служб, також із керівником мого Офісу. На завтра запланована наша зустріч із генералом Келлогом, і для нас дуже важливо, щоб зустріч і робота з Америкою була конструктивною”, − пояснив Зеленський.
За його словами, разом зі Штатами та Європою світ може бути більш надійним.
“Головне, щоб це було не тільки нашою метою, а й спільною з партнерами. Тим більше напередодні вже третьої річниці початку цієї війни — війни, яку ми в Україні хочемо закінчити з першої ж її секунди. Я впевнений, завершимо, і надійним миром.
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І так щоб Росія не змогла прийти в Україну ще раз, і щоб повернулися українці з російського полону, і щоб в України було майбутнє. Це нормальне бажання кожної нації”, − додав глава держави.
До Києва прибув спецпредставник Трампа у питаннях України
19 лютого до Києва з візитом прибув спецпредставник США з питань Росії та України Кіт Келлогг.
На вокзалі Келлогга зустріла Пані посол США в Україні Бріджит Брінк.
Спецпосланець президента Штатів наголосив, що США розуміють необхідність гарантій безпеки.
Раніше президент США заявляв, що поговорить із президентом України цього тижня, а його спеціальний посланник з питань України та Росії Кіт Келлогг незабаром відвідає Київ.
Сам Келлогг раніше наголошував, що Україна має бути готова провести вибори під час війни.