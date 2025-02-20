Спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлогг сьогодні проведе зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив сам український лідер.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Зеленський зустрінеться з Келлоггом − подробиці

Президент підтвердив, що Келлогг уже прибув до Києва.

“Він уже зустрічався з головкомом Сирським, із нашими керівниками розвідок і спеціальних служб, також із керівником мого Офісу. На завтра запланована наша зустріч із генералом Келлогом, і для нас дуже важливо, щоб зустріч і робота з Америкою була конструктивною”, − пояснив Зеленський.

Advertisement

За його словами, разом зі Штатами та Європою світ може бути більш надійним.

“Головне, щоб це було не тільки нашою метою, а й спільною з партнерами. Тим більше напередодні вже третьої річниці початку цієї війни — війни, яку ми в Україні хочемо закінчити з першої ж її секунди. Я впевнений, завершимо, і надійним миром.

Більше по темі Удар у спину від «фіксерів» Путіна у Вашингтоні Оговтуючись від жорстких ударів адміністрації Трампа, який змовився з Кремлем, Україна і Європа дали зрозуміти, що не здадуться.

І так щоб Росія не змогла прийти в Україну ще раз, і щоб повернулися українці з російського полону, і щоб в України було майбутнє. Це нормальне бажання кожної нації”, − додав глава держави.