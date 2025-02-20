Цього тижня Київ запрошує на яскраві концерти, поетичні читання, кінопокази та видовищні шоу. Від інтимної поезії Юрія Іздрика до вибухового SHABASH GALA SHOW і гучних виступів The Unsleeping та BLIND8 – кожен знайде подію до душі.

Спеціальний показ фільму “Люди”

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Ця стрічка є проникливою та емоційно насиченою історією, що розповідає про відданість, мужність і непохитний людський дух. Фільм заснований на реальних подіях, які відбулися в охопленій війною Україні, і слугує документальним свідченням про людей, які вистояли в умовах нелюдських випробувань. Картина вражає своєю правдивістю, жорсткістю форми та глибиною змісту.

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Після перегляду відбудеться зустріч із творчою командою фільму, що надасть унікальну можливість поставити запитання режисерам і акторам, а також поділитися власними враженнями та думками.

Більше по темі Хроніка війни в Україні. 19 лютого: «Сили оборони відбивають атаки на різних напрямках» РФ активно наступає на Покровському, Куп’янському та Торецькому напрямках; Стало відомо, чому Зеленський переніс власний візит до Саудівської Аравії; безпілотники налетіли на Одесу та Київ.

Коли: 21 лютого, 18:00

Де: Культурний кластер “Краків”, Русанівська набережна, 12

Ціна: вхід вільний

Лекція Семкова в книгарні “Сенс”

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Книгарня “Сенс” запрошує на лекцію “Фікшн чи нонфікшн: відмінності художніх та нехудожніх текстів” Ростислава Семкова – відомого літературознавця, перекладача та письменника. Під час зустрічі обговорюватимуться основні риси та принципи художньої та документальної літератури, особливості побудови наративу в різних жанрах, а також питання про те, чи завжди художній текст є вигадкою, а нонфікшн – лише фактами.

Лекція буде корисною для всіх, хто цікавиться літературою, займається письменництвом або просто прагне глибше розуміти тексти.

Коли: 21 лютого, 19:00

Де: книгарня “Сенс”, Хрещатик, 34

Вхід: вільний, за попередньою реєстрацією

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Джазовий вечір у КультМотиві

Запрошуємо на незабутній джазовий вечір, де класичні мелодії поєднуються з сучасними ритмами. Першими виступатимуть Дмитро Войтех (кларнет, вокал) та Іван Литвинов (електрогітара), чия музика вирізняється чуттєвими імпровізаціями та високою технічною майстерністю. Після них на сцену вийде Роман Корчевський (саксофон), чия гра безперечно захоплює.

Коли: 21 лютого, 19:00

Де: “КультМотив”, вул. Спаська, 36/31

Ціна: бронювання столиків за посиланням

Камерна мінімалістична опера “Стус: Перехожий” за участі DakhTrio

Унікальна постановка, що поєднує музику та драматичне мистецтво, створена за мотивами листів Василя Стуса до сина. У виконанні DakhTrio (Софія Баскакова, Ігор Димов, Володимир Руденко) опера розкриває глибокі роздуми поета про життя, свободу та пошук істини.

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Коли: 21 та 22 лютого, 19:00

Де: Центр сучасного мистецтва “Дах”, вул. Велика Васильківська, 136

Ціна: 400 грн. Квитки

The Unsleeping. Презентація альбому “Справжній бедрум панк”

Гурт The Unsleeping презентує свій перший повноформатний альбом, що складається з 14 композицій, які поєднують елементи альтернативного року, построку та інді. Кожний трек розкриває унікальний стиль колективу по-своєму, бентежачи слухача новими вайбами звучання. Всі квитки на перший концерт 21 лютого були розпродані, тому музиканти вирішили виступити ще й 22 лютого.

Коли: 22 лютого, 18:00

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Де: ORIGIN STAGE, вул. Шота Руставелі, 16А

Ціна: від 480 грн. Квитки

BLIND8: ексклюзивний концерт у Києві

Гурт BLIND8, учасники якого наразі служать у лавах Національної гвардії України, дає рідкісний концерт у столиці. До них приєднаються спеціальні гості, зокрема, гурт Burned Time Machine та учасниці Renie Cares і Діти Інженерів. На слухачів чекає унікальна акустична програма, яка буде виконана лише на цьому концерті. Частина зібраних коштів буде перерахована на підтримку Сил оборони України.

Коли: 22 лютого, 18:00-22:00

Де: ATLAS, вул. Січових Стрільців, 37-41

Ціна: від 390 грн. Квитки

Вечір з Іздриком. Зимові камерні читання

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22 лютого в Будинку кіно відбудеться особливий вечір – поетичні читання від Юрія Іздрика. Це не просто літературний захід, а справжня подорож у світ слова, емоцій та глибоких сенсів. Іздрик – знакова фігура сучасної української поезії, його тексти пронизані ритмікою, що зачаровує, а думки – сповнені тонкої іронії та екзистенційного пошуку.

Цей вечір обіцяє бути чесним і відвертим. Його поезія – це вихор емоцій, що оголюють душу, а кожний рядок проникає в саме серце. Це подія для тих, хто готовий почути більше, ніж слова, – відчути справжній магнетизм поетичного мистецтва.

Коли: 22 лютого 19:00

Де: Будинок кіно, вул. Саксаганського, 6

Ціна: від 490 грн. Квитки

SHABASH GALA SHOW

23 лютого у клубі ATLAS відбудеться грандіозне SHABASH GALA SHOW – подія, що змінить ваші уявлення про танець, пристрасть і мистецтво руху. Це не просто виступи – це вибух емоцій, естетики та сили, де зникає межа між спортом, хореографією та театральним перформансом.

На сцені виступлять найкращі з найкращих: переможниці попередніх чемпіонатів SHABASH у категоріях Pro, Elite і Supreme, фіналістки Best Exotic Witch, володарки Grand Prix, а також спеціальні гості – легенди українського Exotic Pole Dance.

Коли: 23 лютого, 17:30

Де: ATLAS, вул. Січових Стрільців, 37-41

Ціна: від 850 грн. Квитки

Caribbean Club відзначає своє 27-річчя: диско та вар’єте за участі Жені Галича

Caribbean Club запрошує всіх на грандіозне святкування своєї 27-ї річниці, яке триватиме з 19 по 23 лютого. Це не просто серія подій – це магія живої музики, незабутні вечори та благодійна ініціатива для підтримки ЗСУ.

21 лютого – мюзикл у форматі дінер-шоу “Вар’єте Рояль”. Особливий гість вечора – Женя Галич, фронтмен гурту O.Torvald. На глядачів чекає феєричне шоу з унікальними постановками від хореографів “Танців з зірками” та вишуканою атмосферою. У вартість квитка входять місце за столиком і пляшка просекко або вина (на двох).

22 лютого – вибухова Caribbean Disco Party, де прозвучать улюблені хіти у виконанні TOKYO Cover Band. Жива музика, танці до ранку та неймовірна енергетика – ідеальний спосіб відзначити 27-річчя клубу.

У межах святкування відбудеться збір коштів для підрозділу аеророзвідки “АНГЕЛИ”. Це також можливість допомогти тим, хто захищає нашу країну. Підтримати ініціативу можна безпосередньо на заході або через онлайн-донат за посиланням на офіційному сайті клубу.

Коли: 21-23 лютого

Де: Caribbean Club, вул. Симона Петлюри, 4

Ціна: від 290 грн. Квитки