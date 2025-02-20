Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядала можливість укладення з Україною попередньої угоди щодо корисних копалин з подальшим допрацюванням умов, повідомляє Reuters.

США можуть запропонувати Україні спрощену угоду щодо корисних копалин

За словами співрозмовників агентства, для Трампа було важливо продемонструвати американському народу, що США повертають інвестиції, спрямовані на допомогу Україні.

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Джерела стверджують, що адміністрація Трампа могла запропонувати Україні спрощений варіант угоди, щоб швидко досягти домовленості, а вже потім обговорити деталі.

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Серед таких подробиць окрема частка України у використанні її власних природних багатств.

Радник Трампа, який побажав залишитися анонімним, заявив ЗМІ, що американські посадовці будуть наполягати на укладенні угоди.

“Нам потрібно повернути цього хлопця до реальності”, – сказав неназваний чиновник про президента Володимира Зеленського.

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Президент США Дональд Трамп посилив свою антиукраїнську і прокремлівську риторику після американо-російських переговорів у Саудівській Аравії.

Інше джерело повідомило, що Україна готова до укладення угоди з адміністрацією Трампа, але вона не повинна мати “хижацький” вигляд, як це було запропоновано США спочатку.

Угода України та США - що відомо

19 лютого Президент України заявив, що готовий оприлюднити проєкт угоди зі США про рідкісноземельні метали

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Поки цей документ «не є чітким» й не містить і слова про гарантії безпеки для України.

17 лютого президент України Володимир Зеленський заявив про зацікавленість України в укладенні угоди зі США про спільне використання природних ресурсів, але лише після внесення необхідних змін для забезпечення її інтересів.

“Україна – не просто країна сировини, і це має бути чітко зафіксовано в документі”, - зазначив Зеленський.

Раніше Україна завершила доопрацювання запропонованого США проєкту меморандуму про партнерство та передала його американській стороні.

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11 лютого президент США Дональд Трамп. повідомив, що Україна “по суті погодилася” надати США рідкісноземельні мінерали як плату за військову допомогу, яку Штати відправили Києву.

Згодом Президент Зеленський пояснив, чому Україна не підписала угоду про використання українських корисних копалин. 

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