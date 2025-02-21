Війська РФ минулої доби, 20 лютого, завдали 3 399 ударів по Донецькій області, руйнувань зазнали 100 цивільних об’єктів. Про це повідомила Донецька обласна поліція, передає Укрінформ.

«Поліція зафіксувала 3 399 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору… Пошкоджено 100 цивільних об’єктів, з них 62 житлових будинки», - йдеться у повідомленні.

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Росіяни продовжують руйнувати цівільні об’єкти в Донецькій області

Зазначається, що війська РФ атакували 13 населених пунктів: міста Костянтинівка, Миколаївка, Мирноград, Покровськ, Родинське, Слов’янськ, села Веселе, Диліївка, Довга Балка, Іллінівка, Комар, Маркове, Степанівка.

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Зокрема, Костянтинівку росіяни обстріляли дев’ять разів: авіабомбами, РСЗВ «Смерч», артилерією та дронами. Вбили п’ять цивільних осіб, ще одну людину поранили. Руйнувань зазнали 12 багатоквартирних і 14 приватних будинків, аптека, магазин, гуртожиток, дві котельні, сім гаражів, сім цивільних авто, шість ліній електропередач, два газогони.

На місто Миколаївка ворог скинув дві бомби «ФАБ-250», де одна людина загинула, було пошкоджено 22 приватних будинки та об’єкт інфраструктури.

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По Веселому Комарської громади Росія вдарила бомбою «УМПБ Д-30СН», у результаті є загиблий, зруйновано приватну оселю. Ще одна бомба розірвалась в селі Комар – пошкоджено лікарню.

У Покровську поранено цивільну особу, пошкоджено чотири багатоквартирних і приватний будинки.

У Мирнограді внаслідок влучання авіабомби зазнали руйнувань три будівлі лікарні. У Родинському ударом ворожого дрону пошкоджено заклад освіти та адмінбудівлю.

На Слов’янськ окупанти спрямували дві бомби «ФАБ-250» - пошкодили один багатоквартирний і п’ять приватних будинків, лікарню, котельню. У Марковому – два пошкоджених домогосподарства.

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Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу.