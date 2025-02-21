РФ протягом лютого-весни-літа 2025 року проводитиме активну інформаційну війну проти України та Європи. Куратором інформаційної операції є перший заступник глави адміністрації Путіна Сергій Кірієнко.

Як передає Укрінформ, про це керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив у Телеграмі.

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Розбалансування Європи набирає обертів: що саме роблять російські спецслужби?

«Російські спецслужби входять в активний етап інформаційних операцій проти України та Європи. Головна задача - євроскептицизм, підтримка політиків, які поставлять під сумнів нинішню конструкцію ЄС, розбалансування Європи для відмови від підтримки України, а також зміни нинішнього курсу ЄС. Євроскептицизм як основа для руйнування єдності в Європі, створення умов для поглинання та «майбутньої анексії» Росією країн Балтії, а також зняття санкцій з РФ», - розповів Коваленко.

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За його словами, в Україні інформаційно росіяни працюватимуть над темою розколу суспільства як по лінії «цивільні-військові», так і закликатимуть до протестів, намагаючись сформувати такий наратив. Зараз активні операції здійснюють структури ФСБ, ГРУ та СЗР РФ.

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Як пояснив Коваленко, ФСБ в Росії відповідає за моніторинг та зачистку внутрішнього інформаційного простору та створення “фейкової опозиції”, в тому числі в Європі, а також вербування виконавців диверсій в Україні. ГРУ РФ – це виконавці інформаційно-психологічних операцій проти України та Заходу. Вони забезпечують підтримку проксі-груп у Європі, мають інфраструктуру в Телеграм, Х, YouTube та ТікТок, а також сайти для проведення дезінформаційних кампаній, використовують блогерів. Також ГРУ бере участь у вербуванні виконавців диверсійної діяльності в Україні.

Крім того, Служба зовнішньої розвідки РФ під керівництвом Сергія Наришкіна здійснює дипломатичну пропаганду, а також роботу через закордонні медіа та аналітичні центри для створення “альтернативних” наративів. Вони вербують окремих політиків, поширюють брехню про теракти, українців-терористів і розподіл України.

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«Куратор всього цього - Кірієнко з адміністрації Путіна. Протягом лютого-весни-літа 2025 року буде активна інформаційна війна. Що ж, тримайте голову холодною», - закликав Коваленко.