Цієї ночі росіяни запустили рекордну кількість дронів по Україні - 267.
Атакували з кількох напрямків - Орел, Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ та мис Чауда в тимчасово окупованому Криму.
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Також вдарили трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Криму.
Рекордна атака дронів: скільки збила ППО
Як повідомили в Повітряних силах, наша ППО збила 138-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів.
119 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені, без негативних наслідків. Три із них полетіло у напрямку Білорусі, один - в Росію.
Протиповітряна оборона працювала на території тринадцяти областей - у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській.
Дрони СБУ знеструмили нафтоперекачувальну станцію в Краснодарському краї, - джерела
Наслідки дронової атаки
У Кривому Розі внаслідок ракетного удару пізно ввечері загинула одна людина. Ще 5 - поранені.
У лікарні залишаються троє потерпілих. Одна пацієнтка у тяжкому стані.
У місті понівечена цивільна інфраструктура. Пошкоджені житлові будинки, храм, соціальний заклад, підприємство, АЗС. Побиті декілька легкових автівок.
У Києві внаслідок дронової атаки сталися пожежі у Голосіївському, Дарницькому та Печерському районах. Пошкоджені приватні будинки та автомобілі.
У Бучанському районі на Київщині внаслідок падіння уламків пошкоджено чотири приватні будинки.
У Вишгородському районі загорівся травʼяний настил. Пожежу ліквідували працівники ДСНС.
За даними ОВА, влучань в об’єкти критичної інфраструктури немає. Ніхто не постраждав.
У Запоріжжі внаслідок нічної атаки постраждала жінка. Її госпіталізували.
Росіяни вдарили по місту безпілотником.
Загорівся двоповерховий житловий будинок та вантажівка. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідні оселі.
В Одеському районі горів приватний будинок.
За даними обласної влади, постраждало троє людей.