Цієї ночі росіяни запустили рекордну кількість дронів по Україні - 267.

Атакували з кількох напрямків - Орел, Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ та мис Чауда в тимчасово окупованому Криму.

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Також вдарили трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Криму.

Рекордна атака дронів: скільки збила ППО

Як повідомили в Повітряних силах, наша ППО збила 138-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів.

119 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені, без негативних наслідків. Три із них полетіло у напрямку Білорусі, один - в Росію.

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Протиповітряна оборона працювала на території тринадцяти областей - у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській.

Більше по темі Дрони СБУ знеструмили нафтоперекачувальну станцію в Краснодарському краї, - джерела Ця станція є однією з ключових для транспортування нафти на Кубані: через неї йде постачання на Афіпський та Ільский НПЗ.

Наслідки дронової атаки

У Кривому Розі внаслідок ракетного удару пізно ввечері загинула одна людина. Ще 5 - поранені.

У лікарні залишаються троє потерпілих. Одна пацієнтка у тяжкому стані.

У місті понівечена цивільна інфраструктура. Пошкоджені житлові будинки, храм, соціальний заклад, підприємство, АЗС. Побиті декілька легкових автівок.