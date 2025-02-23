Цієї ночі росіяни запустили рекордну кількість дронів по Україні - 267. 

Атакували з кількох напрямків - Орел, Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ та мис Чауда в тимчасово окупованому Криму. 

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Також вдарили трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Криму.

Рекордна атака дронів: скільки збила ППО

Як повідомили в Повітряних силах, наша ППО збила 138-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів. 

119 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені, без негативних наслідків. Три із них полетіло у напрямку Білорусі, один - в Росію.

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Протиповітряна оборона працювала на території тринадцяти областей - у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській.

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Ця станція є однією з ключових для транспортування нафти на Кубані: через неї йде постачання на Афіпський та Ільский НПЗ.

Наслідки дронової атаки

У Кривому Розі внаслідок ракетного удару пізно ввечері загинула одна людина. Ще 5 - поранені. 

У лікарні залишаються троє потерпілих. Одна пацієнтка у тяжкому стані. 

У місті понівечена цивільна інфраструктура. Пошкоджені житлові будинки, храм, соціальний заклад, підприємство, АЗС. Побиті декілька легкових автівок. 

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У Києві внаслідок дронової атаки сталися пожежі у Голосіївському, Дарницькому та Печерському районах. Пошкоджені приватні будинки та автомобілі. 

У Бучанському районі на Київщині внаслідок падіння уламків пошкоджено чотири приватні будинки. 

У Вишгородському районі загорівся травʼяний настил. Пожежу ліквідували працівники ДСНС.

За даними ОВА, влучань в об’єкти критичної інфраструктури немає. Ніхто не постраждав. 

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У Запоріжжі внаслідок нічної атаки постраждала жінка. Її госпіталізували. 

Росіяни вдарили по місту безпілотником. 

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Загорівся двоповерховий житловий будинок та вантажівка. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідні оселі. 

В Одеському районі горів приватний будинок. 

За даними обласної влади, постраждало троє людей. 

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