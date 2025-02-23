Станом на 23 лютого на Чорнобильській АЕС не виявили нових осередків тління.

Про це повідомили в ДСНС.

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Ситуація на ЧАЕС після атаки дрона 14 лютого

Надзвичайники розповіли, що моніторять ситуацію за допомогою дронів із тепловізорами та ручних тепловізорів.

Верхолази та рятувальники ДСНС перебувають у готовності до виконання робіт у разі потреби.

«Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС у межах норми, загрози для населення немає», - запевнили у відомстві.

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Ліквідація наслідків на ЧАЕС. Фото: ДСНС.

Удар по ЧАЕС

Напередодні у ДСНС повідомляли, що триває гасіння одного осередку тління.

Ліквідація наслідків російського удару триває з 14 лютого. Тоді ворожий дрон врізався в укриття Чорнобильської атомної електростанції, який захищає зруйнований четвертий реактор на ЧАЕС.

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