Станом на 23 лютого на Чорнобильській АЕС не виявили нових осередків тління. 

Про це повідомили в ДСНС. 

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Ситуація на ЧАЕС після атаки дрона 14 лютого

Надзвичайники розповіли, що моніторять ситуацію за допомогою дронів із тепловізорами та ручних тепловізорів. 

Верхолази та рятувальники ДСНС перебувають у готовності до виконання робіт у разі потреби.

«Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС у межах норми, загрози для населення немає», - запевнили у відомстві. 

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Ліквідація наслідків на ЧАЕС. Фото: ДСНС.

Удар по ЧАЕС

Напередодні у ДСНС повідомляли, що триває гасіння одного осередку тління. 

Ліквідація наслідків російського удару триває з 14 лютого. Тоді ворожий дрон врізався в укриття Чорнобильської атомної електростанції, який захищає зруйнований четвертий реактор на ЧАЕС.

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Ця станція є однією з ключових для транспортування нафти на Кубані: через неї йде постачання на Афіпський та Ільский НПЗ.

Ворожий безпілотник летів на низькій висоті, що, за словами президента Володимира Зеленського, свідчить про цілеспрямований удар росіян. 

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