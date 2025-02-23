У російському МЗС спростували інформацію про зустріч з американською делегацією в Ер-Ріяді 25 лютого. 

Про це пише пропагандистське агентство ТАСС.

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Зустріч РФ і США в Ер-Ріяді 25 лютого

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що нових перемовин з представниками США в Саудівській Аравії 25 лютого не планують. 

«Жодної зустрічі представників РФ та США 25 лютого в Ер-Ріяді не готують», - цитує ТАСС Рябкова. 

Трамп анонсував другий раунд переговорів з Росією

Видання Euronews повідомило, що Президент Дональд Трамп оголосив про другий раунд мирних переговорів між делегаціями США і РФ 25 лютого. 

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За словами глави Білого дому, перемовини мають пройти в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Саме там, 18 лютого, представники США та РФ зустрілися вперше. 

На тлі перемовин РФ та США президент Володимир Зеленський переніс візит до Саудівської Аравії на 10 березня. 

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Як пише «Голос Америки», дані про допомогу США Україні, які озвучує президент Дональд Трамп, значно перевищують реально витрачені суми.

«Не можна приймати рішення без України, як завершити війну в Україні. Ті чи інші умови, нас не запрошували на цю зустріч. Російсько-американську зустріч в Саудівській Аравії. Для нас це було сюрпризом. Так як і для багатьох», - заявив Зеленський.

У п’ятницю, 21 лютого, Дональд Трамп заявив, що президентам України та Росії доведеться зустрітися, щоб покласти край війні.

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«Я думаю, що президенту Путіну і президенту Зеленському доведеться зустрітися. Тому що знаєте що? Ми хочемо припинити вбивства мільйонів людей», – сказав Трамп журналістам у Білому домі.

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