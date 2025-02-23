У російському МЗС спростували інформацію про зустріч з американською делегацією в Ер-Ріяді 25 лютого.

Про це пише пропагандистське агентство ТАСС.

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Зустріч РФ і США в Ер-Ріяді 25 лютого

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що нових перемовин з представниками США в Саудівській Аравії 25 лютого не планують.

«Жодної зустрічі представників РФ та США 25 лютого в Ер-Ріяді не готують», - цитує ТАСС Рябкова.

Трамп анонсував другий раунд переговорів з Росією

Видання Euronews повідомило, що Президент Дональд Трамп оголосив про другий раунд мирних переговорів між делегаціями США і РФ 25 лютого.

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За словами глави Білого дому, перемовини мають пройти в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Саме там, 18 лютого, представники США та РФ зустрілися вперше.

На тлі перемовин РФ та США президент Володимир Зеленський переніс візит до Саудівської Аравії на 10 березня.

Більше по темі Пентагон спростував заяву Трампа про $350 млрд допомоги для України Як пише «Голос Америки», дані про допомогу США Україні, які озвучує президент Дональд Трамп, значно перевищують реально витрачені суми.

«Не можна приймати рішення без України, як завершити війну в Україні. Ті чи інші умови, нас не запрошували на цю зустріч. Російсько-американську зустріч в Саудівській Аравії. Для нас це було сюрпризом. Так як і для багатьох», - заявив Зеленський.

У п’ятницю, 21 лютого, Дональд Трамп заявив, що президентам України та Росії доведеться зустрітися, щоб покласти край війні.

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«Я думаю, що президенту Путіну і президенту Зеленському доведеться зустрітися. Тому що знаєте що? Ми хочемо припинити вбивства мільйонів людей», – сказав Трамп журналістам у Білому домі.