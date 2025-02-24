“Українська та американська команди знаходяться на завершальній стадії переговорів щодо угоди. Переговори пройшли дуже конструктивно, майже всі ключові деталі узгоджені”, – зазначила урядовиця.

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Майже всі головні деталі узгоджені, заявила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.

Команди України та США перебувають на завершальній стадії конструктивних переговорів щодо угоди про рідкісноземельні копалини.

Угода України та США - що відомо

Агенція Reuters з посиланням на джерела написала, що США розглядають можливість обмежити доступ України до Starlink, якщо Київ не підпише угоду про корисні копалини.

19 лютого Зеленський заявив, що готовий оприлюднити проєкт угоди зі США про рідкісноземельні метали.

Він зазначив, що поки цей документ «не є чітким» й не містить і слова про гарантії безпеки для України.

17 лютого президент України Володимир Зеленський заявив про зацікавленість України в укладенні угоди зі США про спільне використання природних ресурсів, але лише після внесення необхідних змін для забезпечення її інтересів.

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“Україна – не просто країна сировини, і це має бути чітко зафіксовано в документі”, - зазначив Зеленський.

Раніше Україна завершила доопрацювання запропонованого США проєкту меморандуму про партнерство та передала його американській стороні.

11 лютого президент США Дональд Трамп. повідомив, що Україна “по суті погодилася” надати США рідкісноземельні мінерали як плату за військову допомогу, яку Штати відправили Києву.

Згодом Президент Зеленський пояснив, чому Україна не підписала угоду про використання українських корисних копалин.