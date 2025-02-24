Прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс заявив, що Дублін має намір надати Україні радіолокаційні системи протиповітряної оборони, повідомляє The Irish Times.

Україна може отримати радіолокаційні системи ППО від Ірланді

Український уряд висловив зацікавленість у отриманні деяких застарілих систем, що перебувають на озброєнні ірландської армії.

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Гарріс зазначив, що Ірландія зараз оновлює свої радіолокаційні можливості, закуповуючи сучасніші системи.

Ірландська сторона очікує на відповідь від України щодо передачі застарілих систем.

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За словами прем’єр-міністра, від цієї відповіді залежатимуть терміни та обсяги поставок. Гарріс висловив сподівання, що передача відбудеться “відносно швидко”.

Ідеться про передачу радіолокаційних станцій Giraffe Mark IV, що є частиною зобов’язань Ірландії щодо надання Україні нелетальної військової допомоги та навчання.

Більше по темі Данія надала Україні новий пакет допомоги на майже €270 млн Прем’єр-міністерка Данії прибула до Києва з нагоди третьої річниці повномасштабної війни в Україні.

Міністерство оборони Ірландії підтвердило, що продовжує діалог з Україною щодо постачання нелетальної допомоги, виходячи з потреб ЗСУ.

“Щодо систем Giraffe, ми очікуємо на домовленості з українськими військовими щодо їх прийняття та організації навчання”, – заявили в міністерстві.

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Ірландія має сім систем Giraffe, але остаточне рішення щодо кількості, яка буде передана Україні, ще не прийнято.

За інформацією видання, Київ отримає щонайменше три системи.

Що таке Giraffe Mark IV

Giraffe Mark IV – це радіолокаційні системи малого радіуса дії, які Ірландія придбала у 2008 році.

Система призначена для спостереження за повітряним простором, виявлення та відстеження повітряних цілей, таких як літаки, вертольоти, ракети та безпілотники.

Вони здатні виявляти цілі на відстані до 50 км та одночасно відстежувати до 20 ракет або безпілотників.

Використовується для захисту від повітряних атак, забезпечуючи раннє попередження про наближення ворожих цілей.