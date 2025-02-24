Суд у Молдові виніс обвинувальний вирок екс-співробітнику прикордонної служби, який організував незаконний перетин кордону для семи українських чоловіків, що підлягають призову, повідомляє Newsmaker.

Молдовський прикордонник допомагав українським чоловікам - подробиці

Ексспівробітника Прикордонної поліції Молдови засудили за те, що він сприяв нелегальному переходу державного рубежу сімом українським громадянам, які досягли мобілізаційного віку.

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Чоловік зустрічав українців біля міста Бричень, розміщував їх у готелі в Єдинцях, а потім організовував їх переїзд до Бєльців.

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Звідти вони мали намір потрапити до країн Євросоюзу через румунський кордон.

Прикордонника викрили після того, як на в’їзді до Румунії у цих громадян України не побачили штампів про в’їзд у Молдову, та почали з’ясовувати ситуацію.

Підсудний визнав свою провину.

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Суд постановив заборонити йому займатися будь-якою діяльністю, пов’язаною з перетином кордону іноземними громадянами, протягом чотирьох років.

Крім того, на нього накладено штраф у розмірі 45 тисяч леїв (еквівалент понад 100 тисяч гривень) та конфісковано транспортний засіб, який він використовував для перевезення українських громадян.

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У горах Румунії загубилися двоє українців

16 січня у горах Марамуреш, що знаходяться на сході Румунії, поблизу українського кордону, двоє громадян України загубилися. Румунські рятувальники провели пошукову операцію для їхнього порятунку.

За повідомленням місцевих ЗМІ, українці, які заблукали в горах Румунії, звернулися по допомогу до рятувальників через свого знайомого, який перебуває в Німеччині.

Обидва українці перебувають у знесиленому стані після кількох днів блукання, страждають від холоду та мають потребу в їжі та воді.