Станом на 25 лютого, за попередню добу, ЗСУ зафіксували 98 бойових зіткнень.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

За даними Генштабу ЗСУ, 24 лютого, на треті роковини «великої війни», противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 85 авіаударів, скинувши 117 КАБ.

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Російська армія також здійснила близько п’яти тисяч обстрілів, зокрема 108 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2438 дронів-камікадзе.

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На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 11 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Зелена Долина, Борівська Андріївка, Новолюбівка, Діброва та Катеринівка.

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На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували у районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак в районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Промінь, Покровськ, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Молодецьке, Надіївка, Троїцьке, Андріївка, Тарасівка та Улакли.

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На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 13 атак в напрямку Костянтинополя та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили одну атаку поблизу Новополя.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська тричі штурмували позиції Сил оборони в районах Малих Щербаків та Кам’янського.

Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території та успішно відбили дві наступальні дії ворога на Придніпровському напрямку, у бік населеного пункту Садове.

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На Сіверському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Операція у Курській області триває – ЗСУ відбивають штурми росіян

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області.

Минулої доби ворог завдав 34 авіаударів, скинувши при цьому 43 КАБ, здійснив 375 обстрілів, 17 з них - із РСЗВ. Українські захисники відбили 11 штурмових дій загарбників.

У Генеральному штабі наголошують, воїни ЗСУ завдають ворожим військам відчутних втрат в живій силі, техніці, активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці

У Генштабі також повідомили, що за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункту управління та ворожому зенітному ракетному комплексу “Бук-M3”.

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За інформацією Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.25 орієнтовно становлять близько 869530 (+1300) осіб за останню добу.

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

ЗСУ знищили таку кількість бойової техніки супротивника: