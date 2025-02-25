Під час тривалої масованої атаки Сили оборони України збили шість російських крилатих ракет Х-101 та 133 безпілотники

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

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Скільки ракет та дронів вдалося збити 24-25 лютого

Із 19:00 24 лютого росіяни атакували Україну 213 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами.

Дрони летіли з різних напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Також армія РФ завдала удару сімома крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 11:00 підтверджено збиття шести ракет Х-101 та 133 безпілотників у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Ще 79 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина та Житомирщина.

Сили оборони України відбили повітряну атаку росіян 23-24 лютого

У ніч на 24 лютого російські війська запустили по Україні 185 безпілотників.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

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Підтверджено збиття 113 БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.