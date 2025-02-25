Президент Росії Володимир Путін заявив у понеділок, що європейські країни, як і інші, можуть брати участь у переговорах щодо врегулювання конфлікту в Україні.

В інтерв’ю, яке транслювалося на державному телебаченні, Путін висловив згоду з президентом США Дональдом Трампом з багатьох питань, але сказав, що європейські країни також можуть зіграти свою роль у припиненні бойових дій в Україні.

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«Я не бачу в цьому нічого поганого», - сказав Путін, відповідаючи на питання, що він думає про те, що європейські країни наполягають на своїй ролі в переговорах по Україні.

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«Ну, напевно, тут ніхто нічого не може вимагати. Тим більше від Росії, - додав він.

«Але їхня участь у переговорному процесі затребувана», - додав він, стверджуючи, що європейські країни “самі відмовилися від контактів з нами”, бажаючи, щоб Україна перемогла на полі бою.

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«Якщо вони хочуть повернутися - будь ласка», - сказав він. І «в цьому випадку, звичайно, ми не відмовляємося від участі наших європейських країн».

Путін сказав, що Росія також поважає думку «наших друзів з БРІКС», блоку, до якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка та інші країни з економікою, що розвивається.

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«Ми вдячні всім нашим партнерам, які піднімають ці питання, які прагнуть до досягнення миру. І тому я кажу, що не тільки європейці, але й інші країни мають право і можуть брати участь. І ми ставимося до цього спокійно».

Він розкритикував реакцію європейських країн на зустріч минулого тижня між офіційними особами Росії та США в Ер-Ріяді як «емоційну», заявивши, що вона була частиною процесу підвищення «рівня довіри» між двома країнами.

І в його нещодавній телефонній розмові з Трампом, і на зустрічі в Ер-Ріяді «порушувалися проблеми, пов’язані з українською кризою», - сказав Путін.

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«Але по суті вона не обговорювалася. Ми просто домовилися, що будемо до цього підходити».

Путін охарактеризував пропозиції Трампа щодо України як такі, що базуються на «холодних міркуваннях», і сказав, що у нього, як у новообраного президента, «руки розв’язані».

Путін також висміяв українського колегу Володимира Зеленського після того, як Трамп заявив, що він дуже непопулярний і є «диктатором».

Відповідаючи на питання про критичну реакцію Європи на коментарі Трампа, Путін сказав, що «нинішній глава київського режиму стає токсичною фігурою» серед збройних сил через «безглузді накази» і «стає токсичним у суспільстві в цілому».

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Путін заявив, що колишній український головнокомандувач Валерій Залужний, який зараз є послом Києва в Лондоні, має набагато вищий рейтинг довіри, ніж Зеленський, назвавши його «можливим конкурентом».

Він також підтримав пропозицію Трампа про те, що Росія, США і Китай повинні скоротити свої військові бюджети вдвічі.

«Я думаю, що це хороша ідея. США скоротять на 50%, ми скоротимо на 50%, а потім Китай приєднається, якщо захоче», - сказав Путін.

За матеріалами AFP
За матеріалами AFP
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