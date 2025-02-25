Верховна Рада з другої спроби ухвалила постанову про підтримку демократії в Україні в умовах агресії Російської Федерації, де йдеться про неможливість проведення виборів під час дії воєнного стану.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

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Нардепи констатували неможливість проведення виборів до сталого миру

Законодавча ініціатива №13041 була підтримана 268 голосами депутатів.

Згідно з ухваленим рішенням, Рада звертається до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та парламентських асамблей і наголошує, що саме Путін несе відповідальність за те, що в Україні на сьогодні неможливо організувати вільні, прозорі та демократичні вибори із запрошенням міжнародних спостерігачів, які були б визнані такими міжнародною спільнотою.

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Пізніше нардеп Железняк опублікував роз’яснення ухваленої постанови:

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“Парламент констатує, що введений в умовах повномасштабного вторгнення рф воєнний стан в Україні не дозволяє провести вибори згідно з Конституцією України. Разом з тим, Український народ єдиний у тому, що такі вибори мають відбутися після завершення війни.

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ВРУ від імені Українського народу заявляє, що Україна як демократична країна, щойно на її території буде забезпечено всеохоплюючий, справедливий і сталий мир, за рішенням Парламенту України оголосить проведення виборів Президента України і забезпечить їх проведення відповідно до всіх міжнародних виборчих стандартів.

ВРУ вкотре нагадує, що Президент України Володимир Зеленський обраний на вільних, прозорих, демократичних виборах. Його мандат не ставиться під сумнів Українським народом та Верховною Радою України”, - ідеться у повідомленні.

Також у заяві наголошується, що Зеленський «має виконувати свої повноваження до вступу на посаду новообраного президента України».

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Легітимність Зеленського - що відбувається

Під час пресконференції «Україна. Рік 2025» Володимир Зеленський заявив, що готовий піти з посади президента України, якщо це гарантуватиме мир для нашої держави.

Видання The Economist припускає, що президент США, ймовірно, не стільки зацікавлений у виборчому процесі, скільки прагне зміни влади в Україні, оскільки Володимир Зеленський йому не подобається.

Президент США розкритикував Президента України, назвавши його диктатором через нібито відмову від проведення виборів.

Трамп знову повторив свої заяви про низький рівень підтримки Зеленського серед українців. Раніше він заявив, що рейтинг Зеленського серед населення України “становить лише 4%”.