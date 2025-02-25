Голоси на підтримку України лунають четверту добу поспіль у сотнях міст десятків країн світу. Всього на карті СКУ зареєстрували 1123 події. Масштабні акції відбулися в Лондоні, Тель-Авіві, Варшаві, Парижі, Торонто, Римі, тощо. Люди з усіх куточків планети демонструють солідарність з Україною, вимагаючи справедливості та підтримки у боротьбі за свободу. Одним із заходів кампанії стала акція Всесвітня тривога – Global alarm. 24 лютого 2025 року о 18:00 за місцевим часом українські громади по світу увімкнули сирену – сигнал повітряної тривоги, як нагадування світу про продовження війни й заклик до дій. Advertisement ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Європа Велика Британія На Трафальгарській площі у Лондоні відбувся багатотисячний мітинг, присвячений третій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Українці та друзі України зібралися разом, щоб нагадати світові: ця боротьба триває, і підтримка союзників залишається життєво важливою. Більше по темі Що буде на порядку денному майбутньої зустрічі Трампа і прем’єра Британії Візит Стармера до США відбувається по гарячих слідах візиту президента Франції Емманюеля Макрона, який після переговорів з Трампом у Вашингтоні в понеділок заявив - вірить, що «є шлях вперед». Фото: СКУ Президент СКУ Павло Ґрод виступив на події з промовою. Advertisement Болгарія У Софії відбувся марш середмістям на підтримку України.

Швеція Громадська організація “Nordic Ukraine Forum” долучилася до організації багатотисячного мітингу в Стокгольмі. “Велика подяка усім послам та дипломатам, які взяли участь!”, – написали в організації. Фото: СКУ Угорщина “Будапешт не мовчить! Ми з Україною! Наше головне послання:ніяких мирних угод з Росією без України! Росіяни додому! Ruszkik haza!”, – написала Ярослава Хортяні, Другий Віцепрезидент СКУ. На акції в Будапешті лунали заклики для стійкого миру та справедливості. Advertisement Фото: СКУ Іспанія У Мадриді відбулась масова акція на підтримку України. Вуличний перформанс захопив увагу містян і медіа. Виступи, молитви священників та промови учасників підкреслили важливість підтримки України. Подія завершилася ходою до мерії Мадрида, де присутні висловили впевненість у перемозі України. Юрій Чопик, Голова Української громади Іспанії за права, честь і гідність українців, подякував усім, хто підтримав акції – представникам дипломатичних місій, політикам, активістам.

Фото: СКУ Фото: СКУ Фото: СКУ Фото: СКУ

Португалія У Лісабоні відбувся мітинг на підтримку України, де португальські політики висловили рішучу підтримку Україні та засудили російську агресію, повідомив Павло Садоха, Віцепрезидент Світового Конґресу Українців в Південній Європі та Голова Спілки українців Португалії. Advertisement

Фото: СКУ Фото: СКУ Фото: СКУ Фото: СКУ

Італія У Римі на площі відбувся мітинг та хода. Християнське товариство українців Італії організувало захід, під час якого всі присутні стали на коліна в реквіємі за загиблими героями України, повідомив голова організації Олесь Городецький.

Фото: СКУ Фото: СКУ Фото: СКУ Фото: СКУ Фото: СКУ

Франція У Парижі зібралися понад 10 000 людей на акції #StandWithUkraine, щоб висловити підтримку Україні та об’єднатися заради її перемоги, повідомив Володимир Когутяк, Віцепрезидент СКУ в Західній Європі та Віцепрезидент Об’єднання українців Франції.

Фото: СКУ Фото: СКУ

Північна Америка США Українці США мітингували 23 лютого у середмісті Вашингтона. На події з промовою виступив Президент СКУ Павло Ґрод. Advertisement Основне завдання українців у США – протидіяти російській дезінформації, яка намагається переконати американців, що Україна не може перемогти й сама винна у війні, сказав Президент СКУ, пише Голос Америки.

“Головний меседж акції – що Україна переможе, але нам потрібна ваша підтримка, бо це на вашу користь. За останні три роки США надали Україні $70 млрд військової допомоги. Це дуже добрий внесок… Україна знищила половину російського війська”, – сказав Ґрод. У Чикаго також майоріли синьо-жовті прапори. Сотні людей зібралися на мітинг на підтримку України. Присутні закликали до подальшої підтримки США для України. Advertisement “Якщо США зараз не підтримають Україну, вони зрадять демократію та цінності, на яких ґрунтується нація”, – заявила Марія Дмитрів-Капеняк, голова відділення Іллінойс УККА, пише Chicago Sun Times. Канада Понад 15 тисяч людей зібралися на мітингу в Торонто, повідомили в Конґресі Українців Канади. “Ваша присутність, ваші голоси та ваша відданість наповнюють нас надією і силою. Разом ми демонструємо світу, що Україна не сама, і ми залишатимемося непохитними до перемоги!”, – написали організатори. Мексика Організація “Українська Хата” (Casa de Ucrania) зібрала усіх охочих в подію, яку нагадала світу про те, що боротьба України триває.

Південна Америка Бразилія Мітингували в Куритибі. На події виступив Віторіо Соротюк, Президент Українсько-Бразильської Центральної Репрезентації, який наголосив на важливості підтримки України та її прав на мир і територіальну цілісність. Війна Росії проти України є актом агресії, що порушує міжнародні норми, наголосив Соротюк і закликав до відповідальності Росії за її злочини, зокрема за злочини агресії та геноцид. “Ми повинні об’єднати всі сили на підтримку України. Наша мета – це боротьба за демократію та міжнародні норми, за мир і суверенітет України на всій її території”, – сказав він. Сан-Паулу У Сан-Паулу відбулися памʼятні події за участі Жорже Рибки, першого заступника Вікторія Соротюка та Почесного консула України в штаті Сан-Паулу. На маніфестації були присутні генеральні консули Литви, Німеччини, Швеції, Голландії, Лівану, Фінляндії, Бельгії, Чехії, Франціі, представники Губернатора Сан-Паулу та Священник Української Католицької Церкви в Сан-Паулу отець Йосафат.

Африка ПАР Південноафриканці та українці зібралися в Кейптауні, щоб відзначити три роки з моменту повномасштабного вторгнення Росії, вшанувати жертв і вимагати справедливості та довготривалого миру для України, повідомили в Українській Асоціація в Південно-Африканській Республіці. Австралія та Океанія Австралія Союз Українських Організацій Австралії (СУОА) повідомив про велелюдні мітинги в Аделаїді, Канберрі, Хобарті, Дарвіні й Брисбені. Заходи продовжують відбуватися в інших великих містах країни. “Сьогодні ми вшановуємо три роки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та більше десяти років російської агресії”, – написали в СУОА.

Наталія Пошивайло-Таулер, Віцепрезидентка СКУ у країнах південної, південно-східної Азії, Австралії, Нової Зеландії, Туреччині та Лівані, на акції в Мельбурні наголосила на необхідності повернення українських дітей, яких Росія депортувала. “Мир неможливий без притягнення Путіна та Марії Львової-Бєлової до відповідальності в кримінальному суді та без повернення українських дітей додому”, – наголосила вона. Нова Зеландія Окленд приєднався до глобальної ініціативи СКУ Всесвітня тривога – Global alarm. Українська громада увімкнула сирену – сигнал повітряної тривоги, як нагадування світу про продовження війни й заклик до дій. “Для мільйонів українців звук сирени не просто фоновий шум – він визначає життя: чи йдуть діти до школи, чи можуть родини спати, чи залишаються люди живими. Це безжально. Це звук війни, яка триває з 2014 року, а з 2022 року посилилася”, – написали організатори.