Оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій знищили близько взводу російських військових під час нальоту на промисловий комплекс на Донецькому напрямку, повідомило командування ССО на своїй сторінці у Фейсбук.
У командуванні уточнюють, що лиш еодному ворожому військовому вдалося зберегти життя - оператори змусили його здатися в полон. Завдяки цьому нашим військовим вдалося отримати цінну інформацію про місця накопичення противника та його склади боєприпасів - ці арсенали були знищені в той же день.
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У ССО також поділилися подробицями операції: коли піхота росіян зайняла промисловий комплекс, командування одного із загонів 3-го полку ССО спланувало й відправило підгрупи для проведення спеціальних дій на самому обʼєкті і по периметру промзони.
Першими відпрацювали оператори дронів. За скидами та ударами fpv воїни ССО заїхали у промзону на броньованих Humvee та зачистили всі будівлі.
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Раніше ми писали про те, як повітряні сили Збройних сил України 17 лютого завдали удару по позиціях 2-го мотострілецького батальйону 64-ї окремої мотострілецької бригади ЗС Російської Федерації у районі Чумацького Запорізької області.
Внаслідок операції було зруйновано ворожі позиції, а саме: місцеперебування особового складу, оборонні укріплення та дрон-станцію, з якої противник здійснював атаки на українських захисників.