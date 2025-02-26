Оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій знищили близько взводу російських військових під час нальоту на промисловий комплекс на Донецькому напрямку, повідомило командування ССО на своїй сторінці у Фейсбук.

У командуванні уточнюють, що лиш еодному ворожому військовому вдалося зберегти життя - оператори змусили його здатися в полон. Завдяки цьому нашим військовим вдалося отримати цінну інформацію про місця накопичення противника та його склади боєприпасів - ці арсенали були знищені в той же день.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У ССО також поділилися подробицями операції: коли піхота росіян зайняла промисловий комплекс, командування одного із загонів 3-го полку ССО спланувало й відправило підгрупи для проведення спеціальних дій на самому обʼєкті і по периметру промзони.

Першими відпрацювали оператори дронів. За скидами та ударами fpv воїни ССО заїхали у промзону на броньованих Humvee та зачистили всі будівлі.