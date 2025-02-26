25 лютого Верховна Рада України більшість голосів прийняла Постанову №13041, яка називається «Про підтримку демократії в Україні в умовах агресії російської федерації». В постанові міститься відповідна заява українського парламенту.

Постанову було прийнято на тлі тиску Росії і США на Україну з вимогою провести вибори під час війни – в першу чергу президентські. Свою мету виборів в Україні чітко позначив президент Росії Путін – за його словами, нібито лише президент Зеленський заважає встановленню миру.

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В останньому інтерв’ю пропагандисту Павлу Зарубіну президент РФ був максимально відкритий – прямо казав про зміну влади в України, розказував, що рейтинг президента Зеленського нижчий, ніж у Валерія Залужного, а тому Зеленському все одно, нібито, не має сенсу брати участь у виборах.

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Втім, як ми вже повідомляли в аналітичній публікації про вибори, мотиви Путіна інші – за допомогою виборів, які в Україні зазвичай супроводжуються гострою боротьбою, спробувати дестабілізувати Україну і нанести нові удари військами, які не можуть пробити українську оборону.

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Про неприпустимість виборів під час війни заявляли і українські опозиційні політики. На думку, зокрема, Юлії Тимошенко, вибори під час війни унеможливлять для військових брати участь у них, а це майже мільйон людей. Що може призвести до внутрішньополітичного напруження та заворушень – те, чого прагне Путін. Мотиви Дональда Трампа, який повторює майже слово в слово аргументи Путіна (зокрема, про нібито 4% довіри до Зеленського, хоча рейтинг президента наразі вищий за 50% відповідно до соцопитувань) – до кінця невідомі. Можливо, як вважають джерела Kyiv Post, американський лідер сподівається, що з іншим президентом буде простіше підписати угоду про ресурси, а можливо, причину скрито у невдалій розмові Трампа і Зеленського 2019 року, через яку президент США восени того ж року отримав початок процедури імпічменту. Який, втім, так і не було оголошено.

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В цій атмосфері Верховна Рада України голосами 268 депутатів з більш ніж 400 приймає постанову про те, що вибори відбудуться лише після припинення бойових дій і встановлення миру.

Про що і для кого постанова?

Документ містить кілька важливих пунктів, які, на думку джерел Kyiv Post, є прямою відповіддю Трампу та Путіну.

Кожен день лунає повітряна тривога, здійснюються удари по різних містах України, люди змушені ховатися у сховищах. В таких умовах жодна країна не проводила виборів, які могли б бути визнані вільними і легітимними.

Саме Путін відповідно до висновків ПАРЄ та Венеційської комісії не може визнаватися легітимним президентом, оскільки вибори в Росії проводилися в неконкурентному середовищі, з численними порушеннями, крім того, вони проводилися на окупованих територіях України, які міжнародне співтовариство не визнає Росією.

Саме Володимир Путін, який розпочав повномасштабне вторгнення, несе відповідальність за те, що в Україні неможливо провести чесні і відкриті вибори.

Воєнний стан не дозволяє провести вибори. Український народ єдиний у тому, що вони мають відбутися після війни

Верховна Рада оголосить дату проведення виборів лише після встановлення «всеохоплюючого, справедливого, сталого миру». Володимир Зеленський виконуватиме свої обов’язки до вступу на посаду нового президента.

«Так, це по суті акт політичної підтримки Президента. Фактично, це було зроблено у відповідь Трампу та Путіну на їх заяви про нелегітимність Зеленського. Це політичний документ, прийнятий в конкретному контексті», - каже політичний аналітик Володимир Фесенко.

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Юрист Павло Богомазов, який аналізує парламентські закони, каже – навідміну від соціологічних досліджень, які показують рейтинг Зеленського, але яким команда Трампа може не довіряти, це – рішення більшості українського парламенту, обраного на вільних і визнаних світом виборах.

«Важливо, що це не відповідь однієї людини – це документ, за який проголосувала більшість в парламенті, яка складається з депутатів кількох партій, а не лише президентської. Це чіткий сигнал міжнраодним партнерам, що виборів до повного і твердого миру – не буде», - зазначив юрист.

Чи має Постанова юридичну силу закону і чи була підтримана опозицією?

Формально «Постанова» не є «Законом», але за словами Богомазова, юридичну силу вона має аналогічну.

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«Юридична сила такого типу документу передбачена статею Конституції України 91. Але Верховна Рада не вводила цією постановою якихось нових норм, вона підтримувала нею відповідну парламентську заяву, яка передбачена тією ж статею Конституції та регламентом Верховної Ради, а саме статею 146. Незважаючи на те, що нових норм постанова не вводить, поліція, наприклад, може посилатися на неї у випадку порушень», - зазначає Богомазов.

В цілому, постанову підтримали різні фракції парламенту, крім опозиційної партії колишнього президента Петра Порошенка «Євросолідарність», де таке рішення вважають «на рівні сільських рад». При цьому сам Порошкнко у виступі з трубину заявив, що опозиція не ставить під сумність легітичність української влади та Володимира Зеленського.

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«Не треба принижувати Україну путінським наративом, що нібито необхідно підтвердити легітимність українського влади рішенням парламенту! Позиція нашої політичної сили — ми не ставили і не ставимо під сумнів легітимність української влади включно з президентом», - заявив Порошенко.

Чи є таке рішення додатковою підтримкою Зеленського та формою підвищення його популярності? На думку опозиційної фракції – так, втім, партія Порошенка критикує в останній час практично кожне рішення влади – через те, що політична боротьба вийшла на новий рівень з введенням санкцій проти самого Порошенка.

«У них гостра політична боротьба, і з санкцями проти Порошенка вона стала ще більш жорсткою. Якби такий документ прийняли місяці два-три тому, так можна було б казати, але в даній конкретній ситуації, я думаю, це все ж в першу чергу нейтралізація теми виборів в контексті мирних переговорів», - каже Фесенко.