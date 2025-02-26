Керівники прикордонних відомств України та Румунії, Сергій Дейнеко та Корнел-Лауріан Стойка, обговорили шляхи посилення взаємодії щодо охорони спільної ділянки кордону, зокрема на морських та річкових відрізках.

Посилення прикордонного співробітництва між Україною та Румунією

Під час зустрічі обговорювалися актуальні питання безпеки кордону та боротьба з міжнародною злочинністю.

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Дейнеко зазначив, що співпраця між відомствами успішно розвивається протягом тривалого часу, ґрунтуючись на взаємній повазі та розумінні.

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“Наша спільна задача - забезпечити надійний захист державних кордонів. Удосконалення нашої роботи є необхідним кроком для зміцнення стабільності та безпеки в регіоні”, - наголосив Дейнеко.

Він висловив подяку румунській стороні за підтримку, надану прикордонному відомству України в умовах агресії з боку Росії.

Загрози та оперативні заходи на українсько-румунському кордоні

Дейнеко та Стойка оцінили безпеку на кордоні як стабільну, але підкреслили її мінливість.

Головні загрози: незаконний перетин, контрабанда та використання дронів.

Вони домовилися про оперативний обмін інформацією для швидкого реагування на ці загрози.

З метою оптимізації миттєвого обміну даними Україна виступила з ініціативою відновити функціонування спеціалізованих каналів зв’язку між підрозділами, а також запровадити спільне патрулювання акваторії річки Дунай.

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Учасники зустрічі обговорили можливості зміцнення взаємодії в напрямку посилення контролю за суднами, що прямують до українських портових об’єктів через річку Дунай.